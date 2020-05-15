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الأهلى يتلقى تأكيدا من الاتفاق بشأن تحويل 100 ألف دولار من إعارة أزارو

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جدة - عمرو شويل تلقى مسئولو النادي الأهلي إتصالات هاتفية من نظراؤهم في الإتفاق السعودي خلال اليومين الماضين أكدوا خلالها أنهم بصدد تحويل مبلغ 100 ألف دولار للقلعة الحمراء بعد أجازة عيد الفطر المبارك ويتعلق المبلغ بالقسط الثاني والأخير من قيمة إعارة المغربي وليد أزارو من الأهلي للأتفاق في يناير الماضي لمدة ستة أشهر حيث رحل اللاعب المغربي للنادي السعودي مقابل 200 ألف دولار حصل الأهلي على مائة ألف بعد توقيع العقود بأيام قليلة وتبقي مائة ألف أخرى وكان مُقرراً تحويلها خلال الأسابيع الماضية لكن تجميد النشاط الرياضي في العالم كله جراء "جائجة " تسبب في تأجيل سداد مبلغ المائة ألف دولار.

 

إدارة الإتفاق السعودي أكدت لنظيرتها في الأهلي أنها ستُرسل الـ100 ألف دولار أوائل يونيو المقبل بعد أنتهاء أجازة عيد الفطر المبارك وهو ما تفهّمه مسئولو القلعة الحمراء الذين أكدوا على قوة علاقتهم بالأتفاق .

 

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ومن المقرر أن يُرسل مسئولو الأهلي نسبة الـ20 % لنظرائهم فى نادى الدفاع الحسنى الجديدى المغربى من قيمة إعارة وليد أزارو مهاجم الأهلي للاتفاق بعدما اعترف مسئولو القلعة الحمراء بأحقية النادى المغربى فى الحصول على 20% من صفقة إعارة اللاعب المغربي للنادى السعودي فى يناير الماضى لمدة ستة أشهر، حيث طلب الدفاع الحسنى الجديدى من الأهلى الحصول على 20% من نسبة إعارة أزارو للسعودية، وفقا للبند الخامس فى عقد انتقال اللاعب صاحب الـ24 عامًا من النادى المغربى للأهلى فى صيف 2017 قادمًا من فريق الدفاع الحسنى الجديدى فى صفقة قُدرت بما يقرب من مليون و400 ألف دولار.

 

وقال مصدر فى الأهلى إن النادى سيدفع نسبة الـ20 % للدفاع الحسنى الجديدى فى غضون الفترة القليلة المقبلة لأن هذا مدوّن فى العقد الموقع بين الطرفين، موضحاً أن الأمر بسيط ولا يُمثل مشكلة، وأوضح المصدر أن النادى المغربى يستحق له 40 أو 50 ألف دولار لدى الأهلى تمثل 20 % من قمية إعارة أزارو للدورى السعودى، وسيتم دفع هذا المبلغ قريباً خاصة أن الأهلى مُلتزم تماماً بدفع أى مستحقات لأى جهة فى إطار حرصه على الالتزام بالعقود.

 

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