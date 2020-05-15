الأهلى يتلقى تأكيدا من الاتفاق بشأن تحويل 100 ألف دولار من إعارة أزارو

إدارة الإتفاق السعودي أكدت لنظيرتها في الأهلي أنها ستُرسل الـ100 ألف دولار أوائل يونيو المقبل بعد أنتهاء أجازة عيد الفطر المبارك وهو ما تفهّمه مسئولو القلعة الحمراء الذين أكدوا على قوة علاقتهم بالأتفاق .

Advertisements

ومن المقرر أن يُرسل مسئولو الأهلي نسبة الـ20 % لنظرائهم فى نادى الدفاع الحسنى الجديدى المغربى من قيمة إعارة وليد أزارو مهاجم الأهلي للاتفاق بعدما اعترف مسئولو القلعة الحمراء بأحقية النادى المغربى فى الحصول على 20% من صفقة إعارة اللاعب المغربي للنادى السعودي فى يناير الماضى لمدة ستة أشهر، حيث طلب الدفاع الحسنى الجديدى من الأهلى الحصول على 20% من نسبة إعارة أزارو للسعودية، وفقا للبند الخامس فى عقد انتقال اللاعب صاحب الـ24 عامًا من النادى المغربى للأهلى فى صيف 2017 قادمًا من فريق الدفاع الحسنى الجديدى فى صفقة قُدرت بما يقرب من مليون و400 ألف دولار.

وقال مصدر فى الأهلى إن النادى سيدفع نسبة الـ20 % للدفاع الحسنى الجديدى فى غضون الفترة القليلة المقبلة لأن هذا مدوّن فى العقد الموقع بين الطرفين، موضحاً أن الأمر بسيط ولا يُمثل مشكلة، وأوضح المصدر أن النادى المغربى يستحق له 40 أو 50 ألف دولار لدى الأهلى تمثل 20 % من قمية إعارة أزارو للدورى السعودى، وسيتم دفع هذا المبلغ قريباً خاصة أن الأهلى مُلتزم تماماً بدفع أى مستحقات لأى جهة فى إطار حرصه على الالتزام بالعقود.