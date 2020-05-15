شكرا لقرائتكم الأهلى يتلقى تأكيدا من الاتفاق بشأن تحويل 100 ألف دولار من إعارة أزارو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
إدارة الإتفاق السعودي أكدت لنظيرتها في الأهلي أنها ستُرسل الـ100 ألف دولار أوائل يونيو المقبل بعد أنتهاء أجازة عيد الفطر المبارك وهو ما تفهّمه مسئولو القلعة الحمراء الذين أكدوا على قوة علاقتهم بالأتفاق .
ومن المقرر أن يُرسل مسئولو الأهلي نسبة الـ20 % لنظرائهم فى نادى الدفاع الحسنى الجديدى المغربى من قيمة إعارة وليد أزارو مهاجم الأهلي للاتفاق بعدما اعترف مسئولو القلعة الحمراء بأحقية النادى المغربى فى الحصول على 20% من صفقة إعارة اللاعب المغربي للنادى السعودي فى يناير الماضى لمدة ستة أشهر، حيث طلب الدفاع الحسنى الجديدى من الأهلى الحصول على 20% من نسبة إعارة أزارو للسعودية، وفقا للبند الخامس فى عقد انتقال اللاعب صاحب الـ24 عامًا من النادى المغربى للأهلى فى صيف 2017 قادمًا من فريق الدفاع الحسنى الجديدى فى صفقة قُدرت بما يقرب من مليون و400 ألف دولار.
وقال مصدر فى الأهلى إن النادى سيدفع نسبة الـ20 % للدفاع الحسنى الجديدى فى غضون الفترة القليلة المقبلة لأن هذا مدوّن فى العقد الموقع بين الطرفين، موضحاً أن الأمر بسيط ولا يُمثل مشكلة، وأوضح المصدر أن النادى المغربى يستحق له 40 أو 50 ألف دولار لدى الأهلى تمثل 20 % من قمية إعارة أزارو للدورى السعودى، وسيتم دفع هذا المبلغ قريباً خاصة أن الأهلى مُلتزم تماماً بدفع أى مستحقات لأى جهة فى إطار حرصه على الالتزام بالعقود.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يتلقى تأكيدا من الاتفاق بشأن تحويل 100 ألف دولار من إعارة أزارو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.