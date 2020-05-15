شكرا لقرائتكم فتاوى رمضان .. سعاد صالح : التنمر الجماهيرى حرام شرعا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قالت دكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن التنمر الجماهيرى على اللاعبين يعد امر محرم شرعا

وأضافت أستاذ الفقة المقارن فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن التنمر بكافة أشكاله وأنواعه حرام شرعا ، لأن المولى عز وجل قال في كتابه الكريم: "ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان".

كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي "أبوذر الغفاري"، رضي الله عنه: "إنك امرؤ فيك جاهلية" حينما قال لآخر "يابن السوداء"، مؤكدا إلى أن الجميع سواسية، والإسلام لم يفرق بين أبيض وأسود إلا بالتقوى والعمل الصالح، والله قال في كتابه: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم".