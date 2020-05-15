الزمالك عن عودة محترفيه: لم نتخذ قرارا واللاعبون سيظلون ببلادهم

جدة - عمرو شويل كشف مسؤولو الزمالك إنه لن يتم اتخاذ قرارا بعودة التونسى فرجانى ساسى والثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الفريق الأبيض، لحين اتخاذ قرار بشأن تحديد موعد عودة التدريبات المتوقفة فى الفترة الحالية لتوقف النشاط الكروى لتجنب انتشار فيروس كورونا، فيما أوصت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، عدم عودة الفرق للتدريبات خلال الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا، لذا سيستمر ثلاثى الزمالك فى بلادهم لحين تحديد موقف النشاط الكروى هذا الموسم مع متابعة الجهاز الفنى للزمالك لمواصلة تنفيذ الثلاثى لبرنامجهم التدريبى فى المنزل خلال الوقت الحالى؛ من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية خلال فترة التوقف الجارية، حيث يتواجد ساسى فى تونس بينما يتواجد الثنائى بن شرقى وأوناجم فى المغرب فيما فضل الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الأبيض، الاستمرار فى القاهرة، وعدم السفر إلى بلاده.

ويحرص الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على التواصل معهم بشكل مستمر إلى جانب باقى لاعبى الفريق للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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ويتمسك الفرنسى كارتيرون باستمرار الثلاثى فرجانى ساسى ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقى، لاعبى الزمالك، ضمن صفوف الفريق فى الموسم المقبل، حيث يحرص المدرب الفرنسى على مواصلة متابعة خوضهم للتدريبات البدنية ويقوم الثلاثى بإرسال فيديوهات التدريبات الخاصة بهم إلى الجهاز الفنى للفريق، للتأكيد على مواصلة الحفاظ على التدريبات اليومية الخاصة بالبرامج البدنية الموضوعة لهم للحفاظ على لياقتهم البدنية.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو الجارى، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.