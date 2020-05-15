الجرأة حلوة مافيش كلام.. عمرو زكى فى دور إبراهيم الأبيض عبر إنستجرام

جدة - عمرو شويل تقمص عمرو زكى مهاجم فريق الكرة بنادى الزمالك ومنتخب مصر السابق دور الفنان الراحل محمود عبد العزيز فى فيلمه الشهير " إبراهيم الأبيض " حيث نشر البلدوزر عبر حسابه على انستجرام جانب من تقليده لشخصية "زرزور"، من خلال أحداث فيلم "إبراهيم الأبيض"، قائلا الجملة الشهيرة لمحمود عبد العزيز : " الجرأة حلوة مفيش كلام ..وياروح مابعدك روح " وتعتبر هذه العبارة من أشهر العبارات التي يستخدمها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لينضم لهم عمرو زكي الذى كان قد اختفي لفترة طويلة من على لاساحلة الرياضية بسبب تعرضه لحادث سيارة اثناء عودته من الساحل لاشمالى مما جعله يخضع لأكثر من عملية جراحية .

من ناحية أخرى، كشف عمرو زكي مهاجم الزمالك والمنتخب السابق أن سبب عدم سفره الي إنجلترا والانضمام لتدريبات ويجان عقب مباراة المنتخب أمام زامبيا كان للإصابة في مباراة المنتخب وليس بسبب حفلة عيد ميلاده في نفس اليوم.

وقال مهاجم الزمالك السابق، مباراة زامبيا كانت يوم عيد ميلادي وقام 5 لاعبين في المنتخب من ضمنهم ميدو باعداد حفلة خاصة لي بحضور وكيلى المصري والأجنبي، وتوجهنا لكافيه ثم الي احد أماكن الحفلات العامة وسهرنا حتي الصباح، ولكن لم تكن الحفلة سبب عدم انضمامي لتدريبات ويجان وانما كانت إصابة في العضلة الخلفية في مباراة زامبيا.

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واختار عمرو زكي لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، حازم إمام عضو اتحاد الكرة السابق، ليكون رئيسا للزمالك في المستقبل، مؤكدا أنه الاصلح لما يملك من خبرات إدارية في عمله بالزمالك واتحاد الكرة .

كما أكد عمرو زكي في تصريحات تليفزيونية انه لا يصلح لأن يكون رئيسا للزمالك في يوم من الأيام، وحدد 3 رؤساء للزمالك في المستقبل وهم بالترتيب حازم إمام وأحمد مرتضي منصور وشيكابالا.

فيما قال عمرو زكي لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، إن كل أندية العالم تنافست لضمه أثناء فترة احترافه في ويجان الإنجليزي بعدما تصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف، مشددا على أن سبب عدم استمراره في عالم الاحتراف هو عدم وجود منظومة محترفة كاملة في مصر، وكانت هناك عراقيل تسببت في عدم استكمال مشواره الاحترافي.