شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق السعودي يتعهد بسداد 100 ألف دولار للأهلى باقى إعارة أزارو بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مسئولو النادى الأهلى اتصالات هاتفية من نظرائهم فى الاتفاق السعودى، خلال اليومين الماضين، أكدوا خلالها أنهم بصدد تحويل مبلغ 100 ألف دولار للقلعة الحمراء بعد إجازة عيد الفطر المبارك، هو القسط الثانى والأخير من قيمة إعارة المغربى وليد أزارو من الأهلى للاتفاق فى يناير الماضى لمدة ستة أشهر، حيث رحل اللاعب المغربى للنادى السعودى مقابل 200 ألف دولار حصل الأهلى على مائة ألف بعد توقيع العقود بأيام قليلة وتبقى مائة ألف أخرى وكان مُقرراً تحويلها خلال الأسابيع الماضية، لكن تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله جراء "جائحة كورونا" تسبب فى تأجيل سداد مبلغ المائة ألف دولار.

إدارة الاتفاق السعودى أكدت لنظيرتها فى الأهلى أنها ستُرسل الـ100 ألف دولار أوائل يونيو المقبل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وهو ما تفهّمه مسئولو القلعة الحمراء الذين أكدوا على قوة علاقتهم بالاتفاق .

ومن المقرر أن يُرسل مسئولو الأهلى نسبة الـ20 % لنظرائهم فى نادى الدفاع الحسنى الجديدى المغربى من قيمة إعارة وليد أزارو مهاجم الأهلى للاتفاق، بعدما اعترف مسئولو القلعة الحمراء بأحقية النادى المغربى فى الحصول على 20% من صفقة إعارة اللاعب المغربى للنادى السعودى فى يناير الماضى لمدة ستة أشهر، حيث طلب الدفاع الحسنى الجديدى من الأهلى الحصول على 20% من نسبة إعارة أزارو للسعودية، وفقا للبند الخامس فى عقد انتقال اللاعب صاحب الـ24 عامًا من النادى المغربى للأهلى فى صيف 2017 قادمًا من فريق الدفاع الحسنى الجديدى فى صفقة قُدرت بما يقرب من مليون و400 ألف دولار.

وقال مصدر فى الأهلى إن النادى سيدفع نسبة الـ20 % للدفاع الحسنى الجديدى فى غضون الفترة القليلة المقبلة لأن هذا مدوّن فى العقد الموقع بين الطرفين، موضحاً أن الأمر بسيط ولا يُمثل مشكلة، وأوضح المصدر أن النادى المغربى يستحق له 40 أو 50 ألف دولار لدى الأهلى تمثل 20 % من قمية إعارة أزارو للدورى السعودى، وسيتم دفع هذا المبلغ قريباً خاصة أن الأهلى مُلتزم تماماً بدفع أى مستحقات لأى جهة فى إطار حرصه على الالتزام بالعقود.