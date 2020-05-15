شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة بلاي ستيشن قوية بين نجوم بيراميدز فى حجر كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ عبد الله بكرى والمهدى سليمان ونبيل عماد دونجا، لاعبو بيراميدز، إلى البلاى ستيشن للتغلب على ملل الحجر المنزلي، فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضي، وفى العديد من دول العالم، بسبب وباء كورونا المستجد، كإجراء احترازى منعاً لتفشى الفيروس وحرصاً على سلامة اللاعبين، ونشر عبد الله بكرى فيديو عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، خلال خوضه مباراة بلاى ستيشن قوية بصحبة نجوم بيراميدز، وظهر بكرى يحتفل بفرحة هيسترية بعد إحرازه أحد الأهداف خلال المباراة، فيما اتجه اللاعبون بعد ذلك إلى الاستمتاع بشروق الشمس على شاطئ البحر.

وكان النادي الأهلي قد تلقى عرضاً من أحد وكلاء اللاعبين للتعاقد مع عبد الله بكري نجم دفاع بيراميدز، فى ظل وجود مرونة من ناديه فى ملف بيعه نهاية الموسم الجارى بسبب ارتفاع قيمة عقده الشخصي.

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ويرغب الأهلي فى تدعيم دفاعه بمساك سوبر بناءً على طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، إلا أن الإدارة الحمراء تجد صعوبة فى ضم باهر المحمدى مدافع الإسماعيلي وأسامة جلال مساك إنبى لمغالاة أنديتهما فى الشروط المادية.

ودخل مسئولو الأهلى فى مفاوضات مع عبد الله بكرى فى وقت سابق، وبالتحديد منذ أن كان فى صفوف سموحة وقبل انتقاله لبيراميدز، إلا أن المفاوضات فشلت فى وقتها بسبب مغالاة إدارة الفريق السكندرى المالية فى ملف بيعه.

وتحدث عبد الله بكرى مع إدارة بيراميدز حول إمكانية رحيله إلى الأهلى مؤكدا لهم أن القلعة الحمراء هى الخيار الأول له، إلا أن إدارة الأهلى وبالتحديد لجنة التخطيط لم تحسم موقفها من مسألة ضم اللاعب حالياً، كما لم يفصح رينيه فايلر عن قراره الأخير في هذا الملف.