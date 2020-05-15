شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الطبية للجبلاية توصي بعدم عودة الأندية للتدريبات بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت اللجنة الطبية باتحاد الكرة بعدم عودة الفرق للتدريبات خلال الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا، وعدم الوصول إلى أى علاج للفيروس، خاصة بعد تزايد الأعداد فى مصر خلال الأيام الأخيرة، وانتظار مسئولى الجبلاية قرار وزارة الصحة ورئاسة الوزراء بالتنسيق مع وزارة الرياضة للموعد المناسب لعودة الفرق للتدريبات ومن ثم العودة لاستئناف مباريات الدورى والرياضة بشكل عام.

من ناحية أخرى، تراجعت اللجنة الخماسية عن فكرة تعيين رئيس جديد للجنة الحكام خلفا لجمال الغندور فى حال عودة الدورى، واستقرت اللجنة على أن يكمل الثنائى عزب حجاج ووجيه أحمد المكلفين بإدارة اللجنة المهمة حتى نهاية الموسم فى حال استئناف الدورى، خاصة أنه كان هناك أكثر من اقتراح لمنصب رئيس لجنة الحكام فى الفترة الأخيرة، سواء بتعيين رئيس من خارج منظومة التحكيم أو باختيار رئيس بالانتخاب، لكن اتحاد الكرة أغلق هذا الملف وأكد استمرار عزب حجاج ووجيه أحمد فى إدارة اللجنة حال استئناف الدورى.

وصرفت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة 40 ألف جنيه لحكام الوادى الجديد، ليحصل جميع الحكام على مستحقاتهم المتأخرة، وصرف مسؤولو لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، مبلغ 7 ملايين و255 ألفا إلى حكام 24 منطقة وهى مستحقات الحكام كاملة فى الدورى الممتاز والقسم الثانى والثالث والكرة الخماسية والنسائية.

وصرف اتحاد الكرة المستحقات لكل المناطق، وهى أسوان وقنا والأقصر وسوهاج وأسيوط وبنى سويف والإسكندرية والقاهرة والمنيا والفيوم والجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية ودمياط والشرقية والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء.