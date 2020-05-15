قصة هدف.. خالد بيبو يخطف الفوز للأهلي بطريقة رائعة أمام المنصورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل خالد بيبو، نجم الأهلى السابق، هدفاً رائعاً لناديه فى شباك المنصورة فى بطولة الدورى لموسم 2001 ليفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف، وكشف الهدف عن موهبة كبيرة للوافد الجديد للشياطين الحمر. ولعب بيبو مع الأهلى "133" مباراة سجل فيها "38" هدفا، بواقع "80" مباراة فى الدورى سجل فيها "20" هدفا أشهرها السوبر هاتريك فى مباراة القمة الشهيرة، و"18" مباراة فى الكأس، سجل"6" أهداف أشهرها هدف فى نهائى "2003"، كما شارك بيبو فى "27" مباراة أفريقيا سجل فيها "11" هدفا، منها هاتريك فى صن داونز فى النهائى، وهدف فى كايزر تشيفز فى السوبر، كما لعب مباراة السوبر المصرى السعودى أمام اتحاد جدة وسجل هدفا، وشارك فى مباراة وحيدة للسوبر المحلى. Advertisements انتقل خالد بيبو من الأهلي إلي المصرى البورسعيدي موسم "2005-2006"، ثم بتروجت الصاعد موسم "2006-2007" واستمر معه عامين، سجل خلالها هدفين فقط في بطولة الدورى، ليصل إجمالى أهداف خالد بيبو في مسابقة الدورى إلى "46" هدفا، وسبعة أهداف في كأس مصر، و"12" هدفا إفريقيا، وهدف في السوبر المصرى السعودى, . بإجمالى "66" هدفا، منها "38" بقميص الأهلى، و"18" بقميص الإسماعيلى، و"8" مع السويس، وهدفين بقميص بتروجت. ومع منتخب مصر لعب خالد بيبو "19" مباراة دولية سجل خلالها هدفين.

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