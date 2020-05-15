شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يرحب بتوقيع عقد جديد مع الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب سعد سمير بتوقيع عقد جديد مع النادى الأهلى لمدة 3 سنوات، وذلك بعد إرسال اتحاد الكرة خطابا لإدارة الأحمر يبلغه بأن سمير يعتبر لاعبا حرا وعقده الحالى مفسوخ، وذلك بعد رفع اسمه من قائمة يناير في موسم الانتقالات الشتوية الماضى بسبب خضوعه لجراحة وتر أكيليس، وغيابه عن الملاعب ثمانية أشهر.

يأتى خطاب الجبلاية ردا على خطاب سابق للأهلى يوم 20 أبريل الماضى يطلب حفظ حقه في قيد سعد سمير.

وأكد مسؤولو اتحاد الكرة عدم أحقية الأهلى في قيد اللاعب إلا بعد توقيعه عقدا جديدا، وذلك وفقا لنص اللائحة بأن اللاعب الذي يرفع اسمه من قائمة ناديه يكون لاعبا حرا ويحق له التوقيع مع أي فريق بمحض إرادته.

ومن جانبه، نفى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وجود أي أزمات تتعلق بعملية قيد سعد سمير مدافع الفريق، مؤكدًا أن ما يروجه البعض بشأن تخلى الأهلى عن اللاعب أمر عار تمامًا من الصحة.

وأضاف عبدالحفيظ: سعد سمير من أبناء الأهلى المخلصين وأحد قادته الذين قدموا الكثير للنادى، وكل ما في الأمر أنه عند التعاقد مع محمود كهربا في انتقالات الشتاء الماضى في يناير، تم الاتفاق مع سعد سمير على رفع اسمه من القائمة، حيث تم التواصل مع اللاعب على ذلك.

وأشار إلى أن سعد سمير أبدى ترحيبًا شديدًا بالأمر، استجابة منه لحاجة النادى إلى الإقدام على هذه الخطوة لحين تعافيه من الإصابة، مؤكدًا أن اللاعب محل تقدير واحترام من جانب إدارة الأهلى.

وأوضح أن الأهلى ملتزم بصرف مستحقات سعد سمير كاملة، لحين تعافيه من الإصابة وقيده مجددًا، خاصة أن عقده مستمر مع النادى. وأتم عبدالحفيظ حديثه، بأن الأهلى يقدر جيدًا أبناءه ولا يتخلى عنهم، مؤكدًا قوة العلاقة التي تربط النادى بأبنائه اللاعبين.

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وعلمت «المصرى اليوم» أن إدارة الأهلى استقرت على توقيع عقد جديد مع اللاعب حتى يتمكن الأهلى من قيده بداية الموسم الجديد خاصة أنه لا يحق له استكمال الموسم الحالى محليا أو إفريقيا في ظل رفع اسمه من القائمة، وشدد اللاعب خلال حديثه مع المسؤولين في الأهلى على أنه على استعداد للتوقيع على بياض، خاصة أن إدارة الأهلى لم تتأخر عنه ووفرت كافة الإمكانات ومنحته عقده بعد تعرضه للإصابة