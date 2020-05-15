شكرا لقرائتكم لجنة التخطيط تجهز تقرير شامل عن فريق الكرة قبل مناقشته مع الخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تجهز لجنة التخطيط للكرة بالأهلي تقريراً من أجل تقديمه إلى محمود الخطيب رئيس النادي حول عدة أمور خاصة بفريق الكرة تتعلق بلائحة الفريق التى تم تعديلها مؤخراً وكذلك الغرامات والمكافآت وغيرها من الأمور التى سيُناقشها الخطيب مع اللجنة التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو خلال الأجتماع المقرر لها خلال الأيام المقبلة .

ويبحث الخطيب مع لجنة التخطيط عدة أمور وقضايا فرضت نفسها على الساحة الرياضية خلال الفترة الماضية وكذلك بعض القضايا والأزمات التى فرضت نفسها على فريق الأهلي لاسيما وأن الخطيب عقد أجتماعاً أمس ، الخميس، بمقر النادي مع السويسري رينيه فايلر وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بخصوص ملفات خاصة بالفريق أيضاً.

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كانت لجنة التخطيط قد طلبت من سيد عبد الحفيظ ملف شامل وكامل عن كل لاعب في فريق الكرة ويتضمن هذا الملف معلومات دقيقة عن هذا اللاعب منها الإصابات التى تعرض لها وطريقة ومدة وتكاليف العلاج وكذلك العقوبات التى تعرض لها والمكافآت التى حصدها ونسبة مشاركته مع الفريق وخروجه من قائمة الـ18وعدد المرات التى قام بالتجديد للنادي فيها إذا كان متواجد في الأهلي منذ عدة سنوات وقيمة عقده والأقساط التى يحصل عليها وعلاقته بالجهاز الفني وغيرها من التفاصيل والمعلومات الهامة التى ترى لجنة التخطيط للكرة بالأهلي إنها هامة وسيكون لها دور في تقييم أي لاعب عند التجديد له أو مناقشة أي عروض إحتراف داخلية و خارجية له أو الإستغناء عنه.

وتقوم لجنة التخطيط للكرة بالاهلي حالياً بدراسة ملف فريق الكرة مُستغلة فترة تجميد النشاط الرياضي على خلفية "جائحة" كورونا وترغب اللجنة في دراسة جميع التفاصيل الخاصة بفريق الكرة للحد من الأزمات التى فرضت نفسها على الفريق في الفترة الأخيرة وترفع اللجنة تقريراً عن نتائج هذه المناقشات لمحمود الخطيب رئيس النادي.

كما تُناقش لجنة التخطيط ملف تطوير قطاع الناشئين خلال الفترة القادمة، وكذلك الأكاديميات في ظل وجود خطة لتحقيق استفادة أكبر منهما لتدعيم الفريق الأول والتقليل من الصفقات التي يبرمها النادي في كل فترة انتقالات.