شكرا لقرائتكم توصيات طبية لاتحاد الكرة بمنع عودة الفرق إلى تدريباتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوصت اللجنة الطبية باتحاد الكرة ، عدم عودة الفرق للتدريبات خلال الفترة الحالية بسبب إنتشار فيروس كورونا ، وعدم الوصول إلى أي علاج للفيروس ، وخاصة بعد تزايد الأعداد في مصر خلال الأيام الأخيرة ، وانتظار مسئولو الجبلاية قرار وزارة الصحة ورئاسة الوزراء بالتنسيق مع وزارة الرياضة للموعد المناسب لعودة الفرق للتدريبات ومن ثم العودة لاستئناف مباريات الدوري و الرياضة بشكل عام .

من ناحية أخري ، تراجعت اللجنة الخماسية عن فكرة تعيين رئيس جديد للجنة الحكام خلفا لجمال الغندور في حالة عودة الدوري ، واستقرت اللجنة علي أن يكمل الثنائي عزب حجاج ووجيه أحمد المكلفين بإدارة اللجنة المهمة حتي نهاية الموسم في حالة استئناف الدوري ، خاصة أنه كان هناك اكثر من اقتراح لمنصب رئيس لجنة الحكام في الفترة الاخيرة سواء بتعيين رئيس من خارج منظومة التحكيم او باختيار رئيس بالانتخاب لكن اتحاد الكرة اغلق هذا الملف وأكد استمرار عزب حجاج ووجيه احمد في ادارة اللجنة حال استئناف الدوري .

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صرفت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة 40 ألف جنيه لحكام الوادى الجديد، ليحصل جميع الحكام على مستحقاتهم المتأخرة، وصرف مسؤولو لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، مبلغ 7 ملايين و255 ألفا إلى حكام 24 منطقة وهى مستحقات الحكام كاملة فى الدورى الممتاز والقسم الثانى والثالث والكرة الخماسية والنسائية.

وصرف اتحاد الكرة المستحقات لكل المناطق، وهى أسوان وقنا والأقصر وسوهاج وأسيوط وبنى سويف والإسكندرية والقاهرة والمنيا والفيوم والجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية ودمياط والشرقية والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء.