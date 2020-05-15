شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الزمالك بطلا للدورى للمرة الـ11 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 15 مايو 2004 توج نادى الزمالك بطلا للدوري للمرة رقم "11" في تاريخه عقب فوزه على الأهلى فى القمة "93" التي أقيمت باستاد الكلية الحربية ضمن فاعليات الأسبوع رقم "22"بهدفين مقابل هدف، تقدم بشير التابعى فى الدقيقة "14" من الشوط الأول من ضربة حرة طرد على أثرها أحمد السيد مدافع الأهلى، وأضاف عبدالحليم على هداف المسابقة فى نفس الدقيقة من الشوط الثانى، وفى الدقيقة "21" قلل محمد أبوتريكة الفارق بهدف بديع فى أول قمة له بقميص الأهلى ، أدار المباراة الحكم الإيطالى باسكوالى رودومونتى.

وتمكن الزمالك بذلك من الفوز ذهاباً وإياباً على الاهلى ليحتفظ رسميا بدرع الدورى للعام الثانى على التوالى، وللمرة رقم "11" فى تاريخه بعد أن وسع الفارق مع الأهلى إلى "13" نقطة قبل نهاية المسابقة بأربعة أسابيع.

تشكيل الزمالك: عبدالواحد السيد، وائل القبانى، محمود السيد، بشير التابعى، أحمد سمير أبوالعزائم، تامر عبد الحميد، المعتز بالله إينو "طارق السعيد"، حازم أمام "سامح يوسف"، طارق السيد، حسام حسن "جمال حمزة"، عبدالحليم على.

تشكيل الأهلى: عصام الحضرى، شادى محمد، أحمد السيد، وائل جمعة، أحمد رضوان "سيد عبدالحفيظ"، جلبرتو، محمد شوقى، هادى خشبة "خالد بيبو"، حسن مصطفى "حسام عاشور"، محمد أبوتريكة، أسامة حسنى.

وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 12 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة.

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وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

فاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى عُقدت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الإتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

على مستوى العالم العربى، فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين.

وعلى المستوى الأفريقى تمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمره الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالاً فاز الزمالك طوال تاريخه بـ76 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزًا بالبطولات فى الوطن العربى.