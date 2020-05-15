شكرا لقرائتكم البحر والهوا والبلاى ستيشن.. شاهد كيف يكسر نجوم بيراميدز ملل العزل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لجأ عبد الله بكري والمهدي سليمان ونبيل عماد دونجا، لاعبو بيراميدز، إلى البلاي ستيشن، كوسلية للتغلب على ملل الحجر المنزلي، في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر منذ مارس الماضي، وفي العديد من دول العالم، بسبب وباء كورونا المستجد، كإجراء احترازي منعاً لتفشي الفيروس وحرصاً على سلامة اللاعبين، ونشر عبد الله بكري، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، خلال خوضه مباراة بلاي ستيشن قوية بصحبة نجوم بيراميدز حيث ظهر بكري يحتفل بفرحة هيسترية بعد إحرازه أحد الأهداف خلال المباراة، فيما اتجه اللاعبون بعد ذلك إلى الاستمتاع بشروق الشمس على شاطئ البحر.

كان النادي الأهلي قد تلقى عرضاً من أحد وكلاء اللاعبين للتعاقد مع عبد الله بكري نجم دفاع بيراميدز، في ظل وجود مرونة من ناديه في ملف بيعه نهاية الموسم الجاري بسبب ارتفاع قيمة عقده الشخصي.

ويرغب الأهلي في تدعيم دفاعه بمساك سوبر بناءاً على طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، إلا أن الإدارة الحمراء تجد صعوبة في ضم باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي وأسامة جلال مساك انبي لمغالاة أنديتهما في شروطهما المادية.

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ودخل مسئولو الأهلى فى مفاوضات مع عبد الله بكرى فى وقت سابق، وبالتحديد منذ أن كان فى صفوف سموحة وقبل انتقاله لبيراميدز، إلا أن المفاوضات فشلت فى وقتها بسبب مغالاة إدارة الفريق السكندرى المالية فى ملف بيعه.

وتحدث عبد الله بكرى مع إدارة بيراميدز حول إمكانية رحيله إلى الأهلى مؤكدا لهم أن القلعة الحمراء هى الخيار الأول له، إلا أن إدارة الأهلى وبالتحديد لجنة التخطيط لم تحسم موقفها من مسألة ضم اللاعب حالياً، كما لم يفصح رينيه فايلر عن قراره الأخير في هذا الملف.