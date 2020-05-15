شكرا لقرائتكم الحضري مدافعا عن وائل جمعة : الصخرة ويكفى الاسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ساند عصام الحضرى حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، وائل جمعة زميله السابق فى القلعة الحمراء ومع الفراعنة، رافضا فكرة التقليل من انجازاته.

وكتب الحضرى عبر حسابه على تويتر : "الصخرة ويكفى الاسم ،كابتن وائل جمعة يعنى 3 بطولات أفريقيا يعنى صمام الامان" ورد وائل جمعة على إشادة السد العالى قائلا : " حبيبى ياحضرى ".



الحضري وجمعة

وأعلن العديد من النجوم وزملاء وائل جمعة فى الملاعب مساندة الصخرة بعد تصريحات خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، التى قال فيها إن وائل جمعة حقق تاريخا كبيرا مع الأهلى والمنتخب يفوق قدراته، بسبب رجولته التى عوضت ذلك وكانت سببا فى تسميته بالصخرة، مؤكداً أن وائل جمعة كان لاعبا عاديا وصاحب إمكانيات ضعيفة، لكنه استطاع بالكفاح والرجولة والعزيمة فى تسطير تاريخ كبير وحصد العديد من الألقاب المحلية والقارية.

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وأشار الغندور إلى أن البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للأهلي، لم يكن يحب وائل جمعة بسبب قدراته الضعيفة، لكن اللاعب نجح فى حجز مقعده بالفريق وبات لاعبا اساسيا فى تشكيل الفريق والمنتخب.

عصام الحضرى نجح في التتويج مع المنتخب المصرى بـ4 ألقاب لكأس الأمم الأفريقية 1998، 2006، 2008 و2010 وله رصيد كبير من مباريات الدولية، وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وضع "قفازات" الحضرى ضمن معروضات "كرة القدم والعالم العربى" بمتحف الاتحاد الدولى.

وسطر حارس المرمى عصام الحضرى اسمه فى سجلات التاريخ ببطولات كأس العالم بعدما أصبح أكبر لاعب سناً يشارك فى بطولات كأس العالم على مدار تاريخها، بعدما شارك فى مباراة مصر والسعودية بسن الـ45 عاما و161 يوماً ليحطم رقم الكولومبي فاريد موندراجون الذي كان أكبر لاعب سنا يشارك في أي مباراة في بطولات كأس العالم، وذلك عندما شارك في مونديال 2014 بالبرازيل وعمره 43 عاماً وثلاثة أيام.