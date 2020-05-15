شكرا لقرائتكم تقارير تونسية.. سيف الجزيري يواجه خطر الإيقاف 6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية، أن التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم فريق المقاولون العرب، يواجه خطر الإيقاف لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر كاملة من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا" بعد الشكوى المقدمة ضد من نادى طنطا.

وكان نادي طنطا قد تقدمت بشكوي رسمية للإتحاد الدولي لكرة القدم ضد سيف الدين الجزيري لاعب الفريق بعد توقيعه لنادي الملعب التونسي علي الرغم من ارتباطه بعقد مع الفريق الطنطاوي قبل أن يقوم الاتحاد الدولي بإصدار بطاقة مؤقتة للاعب للمشاركة في الدوري التونسي لحين الفصل في الشكوي المقدمة من نادي طنطا.

ذكرت إذاعة "شمس أف أم" التونسية أن نادى طنطا قد تقدم بشكوى ضد اللاعب تفيد حصوله على كل مستحقاته المالية وهذا ما وضع الجزيري في موقف صعب، ومن المتوقع أن يصدر قرار الفيفا سيصدر في الأسابيع القادمة وأن عقوبة الإيقاف لمدة تتراوح بين 4 و 6 أشهر تنتظر اللاعب التونسي وفقا لتصريحات نصر عزام محامى نادى طنطا.