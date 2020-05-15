شقيق سعد سمير يغادر المستشفي بعد إجراء عملية جراحية

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جدة - عمرو شويل يغادر محمد سمير سعد مدافع طلائع الجيش الصاعد وشقيق سعد سمير مدافع الأهلي، اليوم الجمعة، المستشفى بعد إجراء عملية جراحية أمس الخميس لإصابته بكسر في ذراعه ليغيب شهرين ونصف عن الملاعب بعد تعرضه للأصابة قبل توقف المسابقة.



محمد سمير سعد (1)



محمد سمير سعد (2)

وفضل محمد سميراستغلال فترة توقف النشاط الكروي للانتهاء من الجراحة التي ازعجته طوال الفترة الماضية ووضع شرائح ومسامير في يده تحت إشراف مصطفي محمود استاذ جراحة العظام الذى اتفق معه الطلائع لإجراء الجراحة.

وقال محمد سمير سعد فى تصريحات سابقة أنه يألعب فى صفوف طلائع الجيش منذ 6 سنوات وبعد قدومه للنادى بثلاث سنوات فقط، أرسل الأهلى فاكساً رسمياً لإدارة الطلائع لضمه بعد مشاهدته فى مباريات الناشئين لكن إدارة النادى رفضت الاستغناء عنه.

وعن طموحه فى الفترة المقبلة قال محمد سمير: "نفسى احترف خارج مصر زى محمد صلاح وتريزيجيه، وتم تصعيدى للفريق الأول للطلائع منذ بداية الموسم وألعب فى صفوف منتخب الشباب تحت قيادة ربيع ياسين وعازم على مواصلة رحلة الاجتهاد حتى أصل لصفوف المنتخب الأول".

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وقال مدافع طلائع الجيش: "مثلى الأعلى محلياً سعد سمير وعالميا راموس".

وعن علاقته بشقيقه سعد سمير قال مدافع طلائع الجيش: "سعد هو اللى مربينى ودايما بينصحنى أتعب وأجتهد عشان ربنا يكرمنى، وبتعلم منه كل حاجة هو مر بفترة صعبة فى الإصابة وبإذن الله هيرجع يكسر الدنيا تانى".

وعن المقالب التى يصنعها شقيقه سعد سمير علق مدافع الطلائع: "أنا اللى بعمل فيه مقالب وبخلص طبق الفاكهة بتاعه، وصحابه تريزيجيه ورمضان صبحى قالولى هتبقى أحسن من سعد سمير".

وعن مواجهة سعد سمير فى الملعب قال مدافع الطلائع: "لم ألعب أمام سعد حتى الآن ولكن لو حصل هألعب كويس جدا".

من ناحية أخرى ، طلب عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش من العقيد محمد المهدى مدير قطاع الناشئين بناديه ضرورة ترشيح عدد من العناصر الواعدة فى مختلف المراكز تمهيداً للاستعانة بهم مع عودة النشاط الكروى ، لاسيما أن بسيونى يؤمن بضرورة منح الفرصة للناشئين مبكراً لإكتساب الخبرة وإفادة الفريق مع اللجوء لسياسة البيع والشراء للصفقات فى نطاق محدود للغاية ، ويناقش عبد الحميد بسيونى مع معاونيه خطة الاستعداد لعودة مسابقة الدوري تحسباً لإعلان اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة قرار عودة المسابقة فى أى توقيت ، ويتشاور بسيونى مع أفراد الجهاز المعاون حول تدرج خطة الاستعداد للعودة للتدريبات وموعد اقامة المباريات الودية لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً لعودة النشاط بعد فترة توقف طويلة خوفاً من تفشى فيروس كورونا .