شكرا لقرائتكم اليوم.. عيد عبد الملك يحتفل بعامه الـ40 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل، أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الـ40، كونه من مواليد 15 مايو عام 1980، وتنقل بين العديد من فرق الدورى العام ليسطر تاريخاً رائعاً مع الساحرة المستديرة قبل اعلان اعتزاله في يونيو الماضى ، بدأ اللاعب مشواره مع كرة القدم ببراعم نادي الزمالك وذلك بناء على رغبة والده نجم الزمالك في الستينيات الراحل عيد عبد الملك

استمر أحمد عيد عبد الملك في صفوف الزمالك حتى بلوغه سن 21 عاما مع بداية موسم 2002/2001 ليرحل عن ميت عقبة وينجح المدير الفني لغزل المحلة آنذاك فاروق جعفر في اقناع أحمد عيد وزميله امير صلاح زكي بالانضمام لصفوف زعيم الفلاحين ،والطريف ان والديهما الراحلين عيد عبد الملك وصلاح زكي كانا يلعبان في صفوف فريق البلاستيك خلال فترة السبعينيات.

تعرض احمد عيد لاصابة قوية في بداية مشواره مع غزل المحلة ليغيب على اثرها لموسم كامل ليقرر غزل المحلة الاستغناء عنه خوفا من تأثره بالاصابة وعدم استعادته لمستواه.

انتقل احمد عيد لصفوف فريق أسوان موسم 2003/2002 ليتألق بشدة الأمر الذي جعل غالبية أندية الدوري تسعى للتعاقد معه الا أن فريق حرس الحدود كان هو الفائز بالصفقة.

كان لتألق أحمد عيد مع حرس الحدود سببا في ضمه لصفوف منتخب مصر تحت قيادة مديره الفني الجديد انذاك حسن شحاته.

شارك احمد عيد منتخب مصر في الفوز ببطولة الأمم الأفريقية عام 2006 والتي استضافتها مصر.

نجح أحمد عيد مع فريقه حرس الحدود في حصد لقب كأس مصر لموسمين متتاليين 2009/2008 ، 2010/2009 كما نجح في الفوز بلقب كأس السوبر المصري عام 2009.

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في عام 2009 أيضا شارك أحمد عيد مع المنتخب الوطني في بطولة كأس القارات التي اقيمت بجنوب افريقيا خلال شهر يونيو من العام ذاته، ثم نجح في الفوز مع منتخب مصر ببطولة الأمم الافريقية عام 2010 والتي اقيمت بأنجولا ، هذا وقد وصل عدد مباريات احمد عيد الدولية الى 53 مباراة سجل فيهم 10 أهداف.

بعد ما يقرب من عشر سنوات في صفوف فريق الحرس انتقل احمد عيد لصفوف الزمالك ونجح معه في الفوز بالدوري العام موسم 2015/2014 كما نجح معه في الفوز ببطولة كأس مصر لموسمين متتاليين موسمي 2013/2012 ، 2014/2013.

خاض احمد عيد تجربة احترافية قصيرة مع فريق الأهلي الليبي وقدم معهم مردودا طيبا خاصة في بطولة دوري ابطال افريقيا.

بعد عودة احمد عيد لمصر انضم لطلائع الجيش لمدة موسمين قبل ان يقرر الانتقال لصفوف المصري ومنها لوادى دجلة ثم أخيراً الجونة.

وفى 19 يونيو 2019 أعلن أحمد عيد عبد الملك الاعتزال وتولى تدريب جولدى قائلا "قررت الاعتزال بعد مسيرة عطاء مع أندية الزمالك، وغزل المحلة، وأسوان، وحرس الحدود، وأهلي بني غازي، وطلائع الجيش، والمصري، ووادي دجلة، والجونة".

وأكد عبد الملك، أنَّه فخور بما أنجزه؛ حيث حقق 4 بطولات لكأس مصر، ولقبًا للدوري المصري، ولقبًا لكأس السوبر المصري، وبطولتين كأس أمم أفريقيا، والبطولة العربية، وكأس العالم العسكري، كما أحرز 136 هدفًا في مسيرته بواقع 89 هدفًا بالدوري المصري، و13 هدفًا بكأس مصر، و19 هدفًا أفريقيًا، وهدفًا بالبطولة العربية، و4 أهداف بالدوري الليبي، و10 أهداف مع منتخب مصر، في 75 مباراة دولية

وأوضح أنَّه صاحب أسرع هدف في تاريخ البطولات الأفريقية بعد 10 ثوانٍ، وأول لاعب في تاريخ الدوري المصري يسجل في 17 موسمًا متتاليًا، موجها الشكر للجماهير المصرية التي ساندته.