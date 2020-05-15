شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى لابنته شاهندة فى عيد ميلادها: أحلى وأرق بنوتة فى الدنيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل السد العالى عصام الحضرى، بعيد ميلاد ابنته الكبرى وأول فرحته "شاهندة" متمنيا لها عاما سعيد وداعيا لها بطولة العمر.





ونشر الحضرى، عبر حسابه على انستجرام، عدة صور مع ابنته، صحبها بتعليق: "بنتى وحبيبتى وصاحبتى وأول فرحتى، كل سنة وكل لحظة وانتى طيبة وسعيدة والعمر كله ليكى وانتى أحلى وأرق بنوتة فى الدنيا، شاهى حبيبة قلبى، عيد ميلاد سعيد يا حبيبتى".

من ناحية أخرى، كشف أمير عبد الحميد، حارس الأهلى السابق، كواليس رحيل عصام الحضرى الحارس الأسطورى للنادى الأهلى لسويسرا لخوض تجربة احترافية فى نادى سيون فى سنة 2008، قائلاً: "الحضرى فى عادته لا يضحك أو يتحدث مع أحد خلال التدريبات، لكن ليلة هروبه جاءنى فى التدريبات ضاحكًا، وقال لى فيه خبر كويس هتعرفه بكره يحمل الخير لنا نحن الاثنين".

وأضاف عبد الحميد فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامى إبراهيم فايق، المُذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، قائلا: "لم أتوقع رحيل الحضرى بهذه الطريقة، كان فى أفضل مستوياته، لكن الوحيد الذى كان يعلم بهروبه فى الأهلى هو عماد النحاس، لأن هناك صديق مشترك بين الحضرى والنحاس كان على علم بقرار الحضرى" ،وختم أمير عبد الحميد: "أمى شافت رؤية قبل هروب الحضرى بأيام وقالتلى فيه خير جايلك، أصبر وهتفرح قريب".

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من جانبه، أكد أحمد سليمان مدرب حراس منتخب مصر السابق، أنه لم يحرض عصام الحضرى على الهروب من القلعة الحمراء فى 2008، قائلا:" أقسم بالله لم أحرض الحضرى على هذه الخطوة وفوجئت بالخبر وبمكالمته لى فى سويسرا بعد السفر".

وقال أحمد سليمان فى تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف" بقناة اون تايم سبورت: " بداية عصام الحضرى الحقيقية مع المنتخب كانت فى أمم 2006، وكان هناك تخوف من 3 أعضاء باتحاد الكرة حينئذ بالدفع به أساسيا فى البطولة ولكننى أكدت لهم ثقتى فيه".

وأوضح أن حسن شحاته المدير الفنى السابق للمنتخب كان هو صاحب القرار النهائى بشأن اختيارات الحراس للمباريات، موضحا: " كنت أقول رأيى وأتناقش والقرار النهائى للمعلم ولم يكن يحدث اختلاف".

تابع " أقسم بالله أن منتخب حسن شحاتة لم يكن يكسب بالأعمال كما يتردد، وأن كل ما حدث أننى كنت أحمل مصحفا صغيرا وانا أجلس على الدكة تبركا بالقرآن الكريم".