شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلي تقدم للخطيب تقريراً شاملاً عن فريق الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدّم لجنة التخطيط للكرة بالأهلى تقريراً لمحمود الخطيب، رئيس النادى، عن عدة أمور خاصة بفريق الكرة، تتعلق بلائحة الفريق التى تم تعديلها مؤخراً، وكذلك الغرامات والمكافآت وغيرها من الأمور التى سيُناقشها الخطيب مع اللجنة التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو خلال الاجتماع المقرر له خلال الأيام المقبلة.

ويبحث الخطيب مع لجنة التخطيط عدة أمور وقضايا فرضت نفسها على الساحة الرياضية خلال الفترة الماضية، وكذلك بعض القضايا والأزمات التى فرضت نفسها على فريق الأهلى، لاسيما أن الخطيب عقد اجتماعاً أمس، الخميس، بمقر النادى مع السويسرى رينيه فايلر وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بخصوص ملفات خاصة بالفريق أيضاً.

لجنة التخطيط كانت قد طلبت من سيد عبد الحفيظ ملفا شاملا عن كل لاعب فى فريق الكرة، يتضمن معلومات دقيقة عن هذا اللاعب منها الإصابات التى تعرض لها وطريقة ومدة وتكاليف العلاج وكذلك العقوبات التى تعرض لها والمكافآت التى حصدها ونسبة مشاركته مع الفريق وخروجه من قائمة الـ18وعدد المرات التى قام بالتجديد للنادى فيها إذا كان متواجدا فى الأهلى منذ عدة سنوات وقيمة عقده والأقساط التى يحصل عليها وعلاقته بالجهاز الفنى وغيرها من التفاصيل والمعلومات التى ترى لجنة التخطيط للكرة بالأهلى أنها مهمة وسيكون لها دور فى تقييم أى لاعب عند التجديد له أو مناقشة أى عروض إحتراف داخلية و خارجية له أو الاستغناء عنه.

Advertisements

وتدرس لجنة التخطيط للكرة بالأهلى حالياً ملف فريق الكرة مُستغلة فترة تجميد النشاط الرياضى على خلفية "جائحة" كورونا، وترغب اللجنة فى دراسة جميع التفاصيل الخاصة بفريق الكرة للحد من الأزمات التى فرضت نفسها على الفريق فى الفترة الأخيرة وترفع اللجنة تقريراً عن نتائج هذه المناقشات لمحمود الخطيب رئيس النادي.

كما تُناقش لجنة التخطيط ملف تطوير قطاع الناشئين خلال الفترة القادمة، وكذلك الأكاديميات فى ظل وجود خطة لتحقيق استفادة أكبر منهما لتدعيم الفريق الأول والتقليل من الصفقات التى يبرمها النادى فى كل فترة انتقالات.