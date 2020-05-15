شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحمد حجازى يستعرض المهارات الكروية لـ نجله آدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل أحمد حجازى، نجم دفاع وست بروميتش الانجليزى ومنتخب مصر، فرصة توقف النشاط الرياضى فى إنجلترا والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذى تسبب فى إبقاء الملايين حول العالم داخل الحجر المنزلى خوفاً من تفشى الفيروس، فى قضاء وقت مع ابنيه سفيان وآدم داخل منزله، ونشر حجازى فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام يستعرض فيه مهارات نجله الصغير آدم، الذى استطاع أن يسدد كرة قوية عبرت من شقيقه الأكبر وأبيه، ليحتفل به أحمد حجازى بطرقة خاصة، فى أمسية عائلية بشهر رمضان المبارك، كوسيلة للتغلب على ملل الحجر الصحى لكورونا.

وكانت الكثير من الأنباء قد ترددت في الفترة الأخيرة عن انضمام اللاعب إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل.

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من جانبه أبلغ أحمد حجازي مسئولى الأهلى أنه لن يلعب فى مصر لغير القلعة الحمراء، موضحاً أنه يُفضّل البقاء فى تجربته الخارجية بأوربا سواء مع وست بروميتش أو مع أى ناد آخر فى أوروبا يُحقق معه طموحاته الاحترافية وإذا قرر العودة سيكون للأهلى وليس لأى ناد آخر.

ويحاول الأهلى ضم حجازى خلال الموسم المقبل، حيث تحدث معه مسئولو القلعة الحمراء، وقدموا له عرضاً جيداً لكن حجازى أكد أنه يرغب فى البقاء بأوروبا وإذا ما أراد العودة لمصر سيلعب للأهلى نافياً رغبته فى اللعب لأى نادً أخر سواء كان بيراميدز أو غيره.وانتقل أحمد حجازى لويست بروميتش فى صيف 2017 على سبيل الإعارة قادمًا من النادى الأهلي، قبل أن يتم تفعيل بند الشراء فى شتاء 2018، فى صفقة تُقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايين يورو.