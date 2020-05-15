فيديو.. جمال حمزة يستعيد ذكريات أحد أهدافه فى مرمى الحضرى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد جمال حمزة نجم الزمالك السابق ، عبر حسابه على إنستجرام ، ذكريات هدفه فى شباك الأهلى والذى سجله فى مرمى عصام الحضرى من متابعة لتسديد بشير التابعى مدافع الفارس الأبيض ، التي تكون حمزة حمزة أكثر لاعبى القلعة البيضاء حصولا على ركلات الجزاء برصيد 18 ركلة فى كل البطولات مع الفارس الأبيض ، فضلا عن كونه خامس هدافى القلعة البيضاء عبر التاريخ .

جمال حمزة أحد لاعب الجيل الذهبى بنادى الزمالك ، وتوج مع القلعة البيضاء بـ 3 بطولات دورى عام ، وبطولتين كأس مصر وكذلك إلى ألقابه مع المنتخب الوطنى ، حيث حصد جمال حمزة برونزية كأس العالم مع الفراعنة الصغار فى عام 2001 .

جمال حمزة يملك مشوارا متألقا مع القلعة البيضاء، حيث انضم لقطاع الناشئين بالزمالك عام 1995، خاصة والده محمد سعيد حمزة كان يلعبان بصفوف الفريق الأبيض. فيما تم تصعيده للفريق الأول بالزمالك عام 1999، ولعب له لمدة 9 مواسم حتى عام 2009، شارك خلالها فى أكثر من 150 مباراة، وأحرز 75 هدفا من بينها 50 هدفا فى الدورى .

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ويعد جمال حمزة هو الهداف التاريخى للزمالك الأكثر زيارة لشباك الأهلى، حيث أحرز 7 أهداف فى مباريات القمة، بواقع 4 أهداف فى الدوري، وهدف فى بطولة كأس مصر بالإضافة إلى هدفين فى البطولات الأفريقية.

ويتقاسم الراحل علاء الحامولى نجم الزمالك مع جمال حمزة صدارة هدافى الزمالك فى مباريات القمة برصيد 7 أهداف ، حيث حقق 5 أهداف فى الدورى ، لديك إلى هدفين فى بطولة كأس مصر.