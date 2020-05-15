شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. أكرم توفيق حائر ما بين الاحتراف و العودة للبيت الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن أكرم توفيق لاعب المنتخب الأوليمبى و النادى الأهلى المعار إلى الجونة حائرًا فى الميركاتو الصيفي المقبل ما بين حلم الاحتراف فى الدورى الإنجليزي و العودة الى ناديه الاهلى مجددا وفقا لرغبة المدير الفنى للفريق السويسري رينيه فايلر ، حيث تلقى لاعب الأهلى الشاب عرضاً إنجليزياً خلال الفترة الحالية، من أجل الانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2020، خاصة بعد تألق اللاعب اللافت للنظر مع منتخب مصر الأولمبى خلال المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

و أكرم توفيق مثله مثل اى لاعب يطمح فى تحقيق حلم الاحتراف و لكنه أيضا عينه على العودة الى ناديه الجماهيري ، حيث كشف مؤخرا مصدر مقرب من أكرم توفيق أن نادر شوقي وكيل اللاعبين أخطره بتلقي عرضاً من ستوك سيتي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الانجليزي، وسبق الاحتراف فيه رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق، قبل أن ينتقل منه إلى هيديرسفيلد، ولكن ظروف انتشار فيروس كورونا تسب في تعطل المفاوضات.

كشف المصدر أن عرض ستوك سيتي ليس عرض الاحتراف الوحيد الذي يملكه اللاعب بل أن هناك اهتمام إيطالي بضم اللاعب، في ظل تسويقه من جانب نادر شوقي، حيث ينتظر اللاعب موقفه من العودة لصفوف الأهلي أو خوض رحلة احترافية جديدة.

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وأضاف المصدر أن أكرم تلقى تأكيدات من جانب مسئولي الأهلي بأنه سيعود للقلعة الحمراء في الصيف المقبل، وحجز اسمه في قائمة الموسم الجديد، خاصة بعد ثقل خبراته من الفترة التي قضاها في صفوف الجونة، بخلاف مشاركته في أمم إفريقيا تحت 23 سنة وظهوره بمستوى جيد.

ويرصد الخليج 365 لقطات لنجم الاهلى المعار للجونة أكرم توفيق فى الصور التالية :