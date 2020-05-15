شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينهى إجراءات استقدام أجهزة استشفاء حديثة لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، إجراءات شراء أجهزة حديثة لاستشفاء لاعبى المنتخب الأول تساعد اللاعبين على الاستشفاء السريع بناء على طلب الجهاز الطبى لمنتخب مصر بقيادة الدكتور محمد أبو العلا ، على غرار أكبر الأندية فى العالم خاصة وان المنتخب يضم مجموعة من اللاعبين المحترفين فى الخارج أبرزهم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى وأحمد حجازى مدافع ويست بروميتش الانجليزى ومحمود تريزيجيه صانع ألعاب أستون فيلا الانجليزى وأحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليونانى ومحمد الننى لاعب بشكتاش التركى الذى تم استبعاده من المعسكر الأخير لمباراتى توجو، قبل أن يتم الغائه بعد تأجيل مباراة المنتخب أمام بسبب انتشار فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، وافق الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول والأولمبى، بقيادة حسام البدرى وشوقى غريب، على تخفيض راتبهما الشهرى 25 % لحين انتهاء أزمة كورونا وعودة الرياضة وتحديدا كرة القدم لمسارها الطبيعي.

كما قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب الاستمرار فى مواصلة دعم الأسر المتضررة من توقف كورونا ومعه أعضاء الجهاز الفنى .

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يذكر أن المنتخب الوطنى الأولمبى بقيادة شوقى غريب المدير الفنى وأعضاء جهازه المعاون ولاعبى الفريق قرروا المساهمة فى دورهم المجتمعى بكفالة 500 أسرة فى مبادرة "تحدى الخير" و100 أسرة فى مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، وذلك تماشيا مع الظروف التى تمر بها البلاد فى مكافحة تفشى فيروس كورونا.

ويضم الجهاز المعاون لشوقى غريب كلا من علاء عبد العزيز مدير المنتخب و معتمد جمال مدرب عام و وائل رياض و محمد شوقى مدربان و اسامه عبد الكريم مدرب حراس و كمال عبد الواحد مدرب لياقة بدنية و ايمن زين وصلاح عاشور و محمد صلاح جهاز طبى و محمد العشرى و ايمن سليمان إداريين .

من جهتها رحبت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد برئاسة عمرو الجناينى بمبادرة أسرة المنتخب الأوليمبي، كما وجهت التحية للمنتخب وجهازه الفنى ولاعبيه على هذه البادرة الطيبة، آملين من المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وأبناءنا جميعا من كل سوء.