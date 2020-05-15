عقود زمان.. عبد العزيز: وقعت للإسماعيلي مقابل 8 آلاف جنيه في الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

في ظل الأزمة التي تعيشها غالبية الدوريات في العالم بعد انتشار فيروس كورونا، وارتفاع سقف المطالب بتخفيض عقود اللاعبين، لكن كل ذلك كان يسبقة ارتفاع جنوني في أسعار لاعبي الدوري.

الخليج 365 خلال شهر رمضان يقدم سلسة حلقات مع لاعبين سابقين يتحدثون على رواتهبم عبر اجيال مختلفة، لمعرفة ما وصلت له عقود وأسعار اللاعبين في السنوات الأخيرة.

واختار يلا كورة عاطف عبد العزيز، لاعب الإسماعيلي السابق، ليكون بطل الحلقة الحادية عشر من سلسلة عقود زمان.

عاطف عبد العزيز أحد أهم اللاعبين في الجيل الذي فاز مع الإسماعيلي ببطولة الدوري العام ٩٠ /٩١ وأحرز هدف في المباراة الفاصلة أمام الأهلي والتي فاز بها الإسماعيلي بهدفين دون رد أحرزهم عاطف عبد العزيز وبشير عبد الصمد.

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عاطف عبد العزيز من أبناء محافظة اسيوط وكان في زيارة لخاله بالإسماعيلية وعمره ١١ عام وفي ذلك التوقيت خضع للاختبار بالاسماعيلي وتم اختياره على الفور .

ويتذكر عبد العزيز أول تعاقد وقعه عبد العزيز مع الفريق الأول والذي لمدة ٣ سنوات مقابل ٨ آلاف جنيه في الموسم.

ولا ينسى لاعب الإسماعيلي السابق مكافأة الدوري العام التي حصل عليها عبد العزيز وكان واحد من أكثر اللاعبين مشاركة كانت ٨ آلاف ونصف.

يذكر عاطف عبد العزيز كان قدر سجل في موسم فوز الإسماعيلي بالدوري أربعة اهداف كانت امام المحلة والأولمبي وأسوان والأهلي.