نجم الجزائر يكشف حقيقة المفاوضات مع الهلال السعودي

كشف هلال سوجاني لاعب فريق أولمبياكوس اليوناني والمنتخب الجزائري، حقيقة مايتردد عن وجود مفاوضات لانتقاله لصفوف الهلال السعودي بداية من الموسم المقبل.

وقال سوداني أن تركيزه بالكامل ينصب علي العودة من الاصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي، مشيراً الي

أنه يفتقد بشدة أجواء التدريبات والمباريات.

وأوضح النجم الجزائري أنه لم يتلقي أية ماوضات من جانب نادي الهلال، مؤكداً علي تبقي موسم آخر في عقده مع أولمبياكوس.