رياضة | هل ينتقل بن شرقي للدوري التركي؟.. الزمالك يرد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر هل ينتقل بن شرقي للدوري التركي؟.. الزمالك يرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف نادي الزماللك عن موقفه النهائي من رحيل المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى تقدم نادي طرابزون سبور التركي بعرض إلى بن شرقي لضمه في الصيف القادم.
ولكن نفى نادي الزمالك كل الأنباء المتدوالة حول وجود رغبة لدى النادي في التخلي عن خدمات أشرف بن شرقي في نهاية الموسم الجاري.
كما أكد مسئولو نادي الزمالك أن النادي في حاجة شديدة إلى خدمات بن شرقي في الموسم القادم ولن يوافق على رحيله لأي نادي في الصيف.