رياضة | حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت العديد من الأنباء التي تشير إلى حصول النادي الأهلي على توقيع واحد من نجوم نادي بيراميدز لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت هذه لأنباء أن الأهلي حصل على توقيع أحمد توفيق لاعب وسط نادي بيراميدز لضمه في الصيف ويتبقى فقط إنهاء الاتفاق مع إدارة ناديه.

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ونفى نادي بيراميدز كل الأنباء المنتشرة حول حصول الأهلي على توقيع أحمد توفيق.

وأكد بيراميدز أنه لا ينوي نهائيا التخلي عن خدمات أحمد توفيق في نهاية الموسم الجاري نظرا لحاجة الفريق إلى خدماته.