رياضة | ريفالدو: إصابة كوتينيو لا تشكل عائق أمام عودته للبريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريفالدو: إصابة كوتينيو لا تشكل عائق أمام عودته للبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح ريفالدو نجم المنتخب البرازيلي السابق، عن اقتراب فيليب كوتينيو صانع ألعاب برشلونة من العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الصيف المقبل، رغم الإصابة.

وقال ريفالدو في تصريحاته، إن نادي تشيلسي هو الأقرب للتعاقد مع كوتينيو خلال الفترة المقبلة ليكون بمثابة بوابة عودة النجم البرازيلي كوتينيو إلى البريميرليج بعد مغادرة ليفربول.

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وأشار نجم منتخب البرازيل السابق إلى أن الإصابة التي تعرض لها كوتينيو خلال إعارته لبايرن ميونيخ لن تؤثر على قرار تشيلسى بشأن التعاقد معه، نظرًا لتأخرالموسم المقبل في ظل الظروف الحالية التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن هذا التأخير الذي فرضه الواقع الحالي الذي تعيشه أندية العالم، يعتبر الحل الذي سيمنح كوتينيو الفرصة الكافية للتعافي.