شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات تمهد لعودة الدورى الإنجليزى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكدت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، أن أندية بريميرليج ستتخذ أربع خطوات تمهيدًا لاستئناف المسابقة مجددًا خلال الشهر القادم بعدما توقف النشاط منذ مارس الماضى على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

الصحيفة البريطانية كشفت أن جميع لاعبى فرق أندية الدورى الإنجليزى سيخضعون لفحص طبى اليوم على أن تكون هذه الخطوة هى الأولى.

وستكون الخطوة الثانية هى تنظيف وتعقيم ملاعب التدريبات بشكل يومى على أن توزع الأندية حقيبة تدريب جديدة لكل لاعب أثناء الاختبار.

الخطوة الثالثة التى ستقوم بها الأندية هيّ فحص عشوائى مستمر للاعبين حتى العودة والمقررة فى 12 من الشهر المقبل.

«ديلى ميل» أوضحت أن الجلسات الفنية ستكون عبر تطبيق «زووم» حيث سيكون أماكن تغيير الملابس والاستحمام محظورة، لكن سيتم استخدام صالة الألعاب الرياضية بشرط اتباع إرشادات التباعد الاجتماعى.

وتأمل رابطة الدورى الإنجليزى إمكانية استئناف التدريبات الجماعية للفرق بحلول الاثنين المقبل، حيث تمتد الحصة التدريبية الواحدة لنحو 75 دقيقة.

وما زالت هناك 92 مباراة متبقية فى الموسم الحالى بالدورى الإنجليزى الذى يتصدره ليفربول بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه كما تتبقى 108 مباريات فى دورى الدرجة الثانية.

وفى حالة موافقة الحكومة على استئناف الدورى وموافقة الأندية، قد تقام ثلاث أو أربع مباريات يوميا فى مواعيد انطلاق مختلفة وذلك حتى نهاية يوليو المقبل.

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وفى نفس السياق، أصبحت الأندية المشاركة فى الدورى الأنجليزى الممتاز مطالبة بتعيين مسؤول مخصص للأمور المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، الذى تفشى عالميًا فى الشهور الأخيرة.

وتبعًا لصحيفة «ديلى ميل» البريطانية، تم أرسال وثيقة متعلقة بالأرشادات الصحية وشروط السلامة لجميع أندية «بريميرليج» تتضمن تعيين مسؤول مخصص للتعامل مع الأمور المتعلقة بفيروس كورونا.

وتنص الوثيقة على أن «مسؤول كورونا» فى أندية بريميرليج يجب أن يكون شخصا يتمتع بخبرة كبيرة، ومؤهلات مميزة فى مجالات الصحة والسلامة، ولن يكون عضوًا فى الجهاز الطبى للنادى. وتأتى تلك الخطوة قبل اجتماع منتظر بين مسوولى بريميرليج وممثلى لاعبى أندية المسابقة، وسط تخوفات من بعض اللاعبين، بشأن التعجل فى استئناف النشاط الكروى بالأراضى البريطانية.