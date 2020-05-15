شكرا لقرائتكم خبر عن سيرينا ويليامز: فترة التوقف شر لا بد منه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

توقعت الأمريكية سيرينا ويليامز أن تعود بقوة إلى ملاعب كرة المضرب المعلقة منافساتها بسبب فيروس كورونا، مؤكدة أنها باتت فى وضع بدنى «أفضل من أى وقت مضى»، رغم اقترابها من إتمام الـ39 من العمر.

وقالت اللاعبة المتوجة بـ23 لقباً فى بطولات الجراند سلام: «أتطلع قدماً فعلاً للعودة إلى الملعب»، وذلك فى حوار مباشر عبر «إنستجرام» مع شقيقتها المخضرمة فينوس.

وأضافت سيرينا: «هذا هو ما أقوم به على أفضل وجه. أنا أعشق اللعب».

وأدت جائحة «كوفيد-19» إلى تجميد غالبية النشاطات الرياضية منذ الماضى. وأعلنت رابطتا المحترفين والمحترفات فى كرة المضرب، تعليق المنافسات حتى 13 يوليو على الأقل.

ورأت سيرينا التى تتم فى 26 سبتمبر المقبل الـ39 من العمر، أنّ فترة التوقف هذه باتت بمثابة «شر لا بد منه».

وتابعت اللاعبة التى تُوجت بآخر لقب كبير مطلع العام 2017 (بطولة أستراليا المفتوحة)، قبل أن تتوقف عن اللعب حوالى عام كامل فى إجازة حمل وولادة: «شعرت وكأنّ جسدى كان يحتاج إلى ذلك، رغم أننى لم أكن أرغب به»، فى إشارة إلى التوقف عن اللعب.

Advertisements

وتابعت: «الآن أشعر أننى فى حال أفضل من أى وقت مضى. أشعر أننى مرتاحة أكثر، جاهزة أكثر (بدنياً). الآن يمكننى أن أزاول كرة مضرب حقيقية». وعانت سيرينا بعد عودتها إلى الملاعب فى العام 2018 من آثار الغياب الطويل التى وضعت خلاله مولودتها الأولى أليكسيس أولمبيا فى سبتمبر من العام الذى سبقه، حيث فشلت منذ عودتها فى معادلة الرقم القياسى لعدد ألقاب الجراند سلام، الذى تحمله الأسترالية مارجريت كورت (24 لقباً)، رغم خوضها المباراة النهائية لبطولة كبرى 4 مرات (ويمبلدون الإنجليزية وفلاشينج ميدوز الأمريكية عامَى 2018 و2019).