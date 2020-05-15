شكرا لقرائتكم خبر عن «ماركا» تفجر مفاجأة مدوية عن حفل فيفا لجوائز الأفضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، استقر على إلغاء جوائز الأفضل لهذا العام نظرًا لتفشى وباء فيروس كورونا والذى اجتاح العالم بأكمله خلال الفترة الأخيرة.

وكان من المقرر أن تقام جوائز «فيفا» والتى تنعقد كل عام لاختيار الأفضل فى سبتمبر المقبل بمدينة ميلانو الإيطالية.

وقالت الصحيفة، إن الموسم الحالى (2019 - 2020) لن يشهد أى فائز سواء على مستوى اللاعبين أو المدربين.

وأشارت أن مجلة «فرانس فوتبول» لم تتخذ قرارها النهائى بشأن إلغاء جائزة الكرة الذهبية لهذا العام بجانب أيضًا جائزة الاتحاد الأوروبى والذى يقدمه «يويفا» من كل عام.

وكان النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى آخر من توّج بجائزة الأفضل فى العالم خلال العام الماضى متفوقًا على الثنائى فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول والنجم البرتغالى كريستيانو رونالدو نجوم يوفنتوس.

ميسى فى أحد الحفلات

أما على صعيد المدربين، فنال الألمانى يورجن كلوب الجائزة بعدما قاد فريقه ليفربول للتتويج بلقب دورى أبطال أوروبا للمرة السادسة فى تاريخ النادى الإنجليزى.

وكان الدورى الألمانى قد أعلن عن استئناف الموسم الجارى والذى من المقرر عودته غداً وذلك بعدما توقف خلال الفترة الماضية لتفشى فيروس «كورونا».

Advertisements

يذكر أن الدورى الإنجليزى أيضا حصل على الإشارة الخضراء من الحكومة البريطانية من أجل العودة مرة أخرى، وكشفت تقارير إنجليزية عن استئناف البريميرليج فى بداية شهر يونيو المقبل.