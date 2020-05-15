شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يرحب بتوقيع عقد جديد مع الأهلى 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رحب سعد سمير بتوقيع عقد جديد مع النادى الأهلى لمدة 3 سنوات، وذلك بعد إرسال اتحاد الكرة خطابا لإدارة الأحمر يبلغه بأن سمير يعتبر لاعبا حرا وعقده الحالى مفسوخ، وذلك بعد رفع اسمه من قائمة يناير في موسم الانتقالات الشتوية الماضى بسبب خضوعه لجراحة وتر أكيليس، وغيابه عن الملاعب ثمانية أشهر.

يأتى خطاب الجبلاية ردا على خطاب سابق للأهلى يوم 20 أبريل الماضى يطلب حفظ حقه في قيد سعد سمير.

وأكد مسؤولو اتحاد الكرة عدم أحقية الأهلى في قيد اللاعب إلا بعد توقيعه عقدا جديدا، وذلك وفقا لنص اللائحة بأن اللاعب الذي يرفع اسمه من قائمة ناديه يكون لاعبا حرا ويحق له التوقيع مع أي فريق بمحض إرادته.

ومن جانبه، نفى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وجود أي أزمات تتعلق بعملية قيد سعد سمير مدافع الفريق، مؤكدًا أن ما يروجه البعض بشأن تخلى الأهلى عن اللاعب أمر عار تمامًا من الصحة.

وأضاف عبدالحفيظ: سعد سمير من أبناء الأهلى المخلصين وأحد قادته الذين قدموا الكثير للنادى، وكل ما في الأمر أنه عند التعاقد مع محمود كهربا في انتقالات الشتاء الماضى في يناير، تم الاتفاق مع سعد سمير على رفع اسمه من القائمة، حيث تم التواصل مع اللاعب على ذلك.

وأشار إلى أن سعد سمير أبدى ترحيبًا شديدًا بالأمر، استجابة منه لحاجة النادى إلى الإقدام على هذه الخطوة لحين تعافيه من الإصابة، مؤكدًا أن اللاعب محل تقدير واحترام من جانب إدارة الأهلى.

وأوضح أن الأهلى ملتزم بصرف مستحقات سعد سمير كاملة، لحين تعافيه من الإصابة وقيده مجددًا، خاصة أن عقده مستمر مع النادى. وأتم عبدالحفيظ حديثه، بأن الأهلى يقدر جيدًا أبناءه ولا يتخلى عنهم، مؤكدًا قوة العلاقة التي تربط النادى بأبنائه اللاعبين.

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وعلمت «المصرى اليوم» أن إدارة الأهلى استقرت على توقيع عقد جديد مع اللاعب حتى يتمكن الأهلى من قيده بداية الموسم الجديد خاصة أنه لا يحق له استكمال الموسم الحالى محليا أو إفريقيا في ظل رفع اسمه من القائمة، وشدد اللاعب خلال حديثه مع المسؤولين في الأهلى على أنه على استعداد للتوقيع على بياض، خاصة أن إدارة الأهلى لم تتأخر عنه ووفرت كافة الإمكانات ومنحته عقده بعد تعرضه للإصابة. من جهة أخرى، طلب فايلر الإبقاء على 3 أجانب فقط في القائمة وهم: النيجيرى جونيور أجايى والتونسى على معلول والسنغالى آليو ديانج، وأوصى بإعارة آليو بادجى وبيع الأنجولى جيرالدو والمغربى وليد أزارو، وذلك في حالة تطبيق قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الأجانب.

يذكر أن فايلر سبق أن تمسك برفض عودة 10 معارين إلى صفوف الفريق من أصل 13 معارا الموسم الحالى، وضمت قائمة الناجين من مذبحة المعارين لفايلر الثلاثى محمد شريف وأكرم توفيق ومحمد عبدالمنعم المعارين إلى إنبى والجونة وسموحة على الترتيب، فيما رفض عودة باقى اللاعبين وطلب تجديد إعارتهم أو بيعهم نهائيا وفقا لرؤية مجلس الإدارة ولجنة التخطيط، وضمت القائمة كلا من: ناصر ماهر وصلاح محسن وفوزى الحناوى المعارين لسموحة، وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وباسم على المعارين للجونة، وعمار حمدى وعمرو جمال وأحمد علاء المعارين لطلائع الجيش، وحسين السيد ووليد أزارو المعار للاتفاق السعودى.