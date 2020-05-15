شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف مجدداً تمسكه بـ«عمار حمدى»: الاتحاد السكندرى صاحب الفضل عليه والأولى به والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حرص محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادى، والجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف، ولاعبى الفريق، على الاطمئنان على حالة خالد قمر، رأس الحربة، بعد نجاح الجراحة التى خضع لها باستئصال الزائدة الدودية.

من ناحية أخرى، أجرى الجهاز الفنى للفريق تعديلاً على مراقبة تدريبات اللاعبين البدنية وأوزانهم عبر تطبيق زووم بالفيديو، حيث يتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى، تتدرب من التاسعة والنصف صباحاً والثانية، بعدها مباشرة مع الدكتور أحمد عبداللطيف، مخطط الأحمال، أون لاين، كما يتابع الجهاز وزن اللاعبين عبر نفس التقنية كل أسبوع.

من جانبه، أكد طلعت يوسف، المدير الفنى، أن محاولات الحفاظ على لياقة اللاعبين بالمنزل لا تعد فترة إعداد كافية قبل عودة الدورى، فقد حصلوا على راحة تقترب من شهرين ومن الوارد أن تمتد لأكثر من ذلك، لكنها تحافظ على لياقة اللاعب بصورة مقبولة لحين العودة إلى التدريبات فى الملعب. وأكد طلعت يوسف تمسكه مجدداً بالتعاقد مع عمار حمدى، لاعب النادى الأهلى المعار إلى صفوف طلائع الجيش، مشيراً إلى أن نادى الاتحاد كان له الفضل الأكبر فى الأداء الذى يقدمه عمار حمدى، سواء مع المنتخب الأولمبى، أو مع الأهلى، قبل انتقاله على سبيل الإعارة للاتحاد. وقال المدير الفنى للاتحاد إنه يعلم جيداً أن انتقال اللاعب ليس بيده، وأن ناديه صاحب الرأى الأول والأخير، لكنه يرغب فى تواجده معه، لاسيما أنه لاعب مميز، وتكتيكى من الدرجة الأولى.

وأكمل: «يجب علينا الإشارة إلى أن عمار حمدى لم يظهر بهذا المستوى إلا بعد انتقاله إلى الاتحاد السكندرى، الفريق هو من قدمه للمنتخب الأولمبى والنادى الأهلى».