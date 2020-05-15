شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يترقب انطلاق الدورى الألمانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تتجه أنظار عالم الرياضة إلى دورى الدرجة الأولى الألمانى غداً السبت، مع استعداد أول «مسابقة كبرى» لاستئناف الموسم، بعد توقف لمدة شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا.. لكن في أرض الملعب تبدو الأمور دون تغيير، مع محاولة بايرن ميونخ حصد لقب الدورى، للمرة الثامنة على التوالى.

وقررت رابطة الدورى الألمانى، الأسبوع الماضى، استئناف مسابقتى الدرجتين الأولى والثانية، بدءا من 16 مايو، بعد توقف لمدة شهرين.

ودخلت الفرق مرحلة عزل ذاتى لمدة سبعة أيام، بعد إجراء اختبارات فيروس كورونا لكل اللاعبين.

وسيبدأ بايرن آخر تسع مباريات باللعب خارج أرضه، مع يونيون برلين يوم الأحد، بينما يلتقى غريمه بروسيا دورتموند، الذي يحتل المركز الثانى متأخرا بأربع نقاط، مع شالكة قبلها بيوم واحد.

وقال كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذى لبايرن: «يستعد الدورى الألمانى ليصبح أول مسابقة دورى كبرى في العالم في استئناف اللعب».

وأضاف لمجلة «شبورت بيلد»: «وفى ظل أن الدورى الألمانى سيكون الوحيد الذي يجرى بثه عبر التليفزيون، فإنى أتوقع أن يصل عدد المشاهدين إلى مليار شخص».

ومع وجود إجراءات صحية صارمة، فإن كل المباريات ستقام دون حضور مشجعين، وبوجود حوالى 300 شخص فقط من العاملين والمسؤولين في الملعب والأماكن المجاورة.

وتم إبلاغ اللاعبين بعدم البصق أو الاحتفال في مجموعات، أو مصافحة الآخرين، بينما ستستعين بعض الأندية بالموسيقى، وقطع كرتون مقوى يتم وضع صور جماهير حقيقية عليها في المدرجات، لتحسين أجواء المباريات.

وترغب رابطة الدورى الألمانى في استكمال الموسم، بحلول 30 يونيو لأسباب تعاقدية، وتدرك أخطار توقف المسابقة مجددا، في حال وجود إصابات عديدة بين اللاعبين بفيروس كورونا.

وحذرت الرابطة من «الخطر الموجود بالفعل»، بخصوص الموقف المالى للعديد من الأندية، بسبب التوقف. وذكرت أن حدوث توقف جديد قد يكون كارثيا على كل من الدورى والأندية.

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وعلى صعيد جدول الترتيب، لم يستسلم دورتموند (51 نقطة) ولايبزيج (50 نقطة) في محاولة للحاق بالقمة، لكن صاحب المركز الثانى سيستأنف المسابقة دون القائد المصاب، ماركو رويس.

ويواجه دورتموند مباريات أصعب نظريا، بينما يرغب يوليان ناجلسمان مدرب لايبزيج في أن يخوض تنافسا قويا مع بايرن.

وقال ناجلسمان: «إذا كان بايرن في قمة مستواه، فإن حسم اللقب سيكون عن طريقه، خاصة مع وجود مثل هذا الفارق في الصدارة.. لكننا سنواصل محاولة الفوز بالمباريات التسع، لامتلاك فرصة نظرية في إنهاء المسابقة في مركز متقدم جدا». وسيلعب بوروسيا مونشنجلادباخ، رابع الترتيب برصيد 49 نقطة، وباير ليفركوزن صاحب المركز الخامس وله 47 نقطة، في وقت لاحق مع بايرن ميونخ.

لكن تبدو المنافسة بينهما على التأهل إلى دورى أبطال أوروبا، في ظل أن شالكة يتأخر بعشر نقاط إضافية، ويحتل المركز السادس.