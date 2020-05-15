شكرا لقرائتكم الزمالك يتسلم مذكرة شكوى خصم نقاط مباراة القمة غدا بعد الترجمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتسلم مسئولو الزمالك المذكرة الخاصة بشكوى النادي ضد اتحاد الكرة غدا عقب ترجمتها تمهيدا لتقديمها إلي المحكمة الرياضية الدولية بشأن استعادة النقاط الثلاثة التي خصمها اتحاد الكرة من الزمالك عقب الغاء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي كان مقررا لها فبراير الماضي، حيث اكد مرتضي منصور رئيس نادي الزماك في تصريحات إعلامية نقلها الموقع الرسمي للنادي ان إدارة الزمالك اتخذت قرارا بتقديم شكوى في المحكمة الرياضية الدولية ضد اتحاد الكرة بشأن مباراة القمة، وبالفعل اعدت إدارة النادي مذكرة رسمية تتضمن كواليس المباراة والاحداث المناخية في هذا اليوم.

من ناحية أخرى كشف المهندس هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، عن خطة عمل لجنة لقب القرن التى تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة نادى الزمالك، وتحت إشراف مباشر من المستشار مرتضى منصور رئيس النادى، لاستعادة لقب القرن إلى نادى الزمالك والذى تم منحه للأهلى من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم مطلع الألفية الثالثة، وهى الأزمة التى لا تزال مثار جدل بين الأهلى والزمالك رغم مرور ما يقرب من 20 عاما على الحدث.

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وقال هانى زادة، فى تصريحات خاصة، إن اللجنة برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم، بالإضافة للمهندس هانى زادة وإسماعيل يوسف والنائب أحمد مرتضى منصور، بإشراف مباشر من مرتضى منصور، مؤكدا أنه سيتم جمع كل الملفات الخاصة بالقضية ما بين اللوائح والنتائج وأرقام الفريق فى بطولات الاتحاد الأفريقي، وكذلك الاستعانة بجميع الخبراء القانونيين والرياضيين، وسنلجأ لبعض الخبراء القانونيين الأجانب، وخبراء فى لوائح الاتحاد الأفريقى والاتحاد الدولى للحصول على حق الزمالك الضائع.

وأشار زادة إلى أنه سيكون هناك تواصل واستعانة بخدمات من الاتحاد الأفريقى رسميا، خاصة أن العلاقة قوية بين إدارة الزمالك والمسئولين فى الاتحاد الأفريقى حاليا، وسيتم البحث عن حق الزمالك فى لقب القرن لحين عودة اللقب إلى قلعة ميت عقبة.