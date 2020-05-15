شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر تفعيل مذكرة التفاهم مع رابطة المحترفين الإسبانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مذكرة تفاهم مع رابطة الدوري الأسباني laliga ، لإرسال كوادر تقوم بالمعايشة الفنية والإدارية للحصول على الخبرات الضخمة بالدورى الاسبانى، بجانب تفعيل فكرة سفراء كرة القدم واختيار كوادر لتمثيل مصر في مختلف المناسبات وعمل معايشات في أكثر من دولة متقدمة في كرة القدم..ومن المقرر أن تبدأ اللجنة الخماسية فى تفعيل مذكرة التفاهم مع رابطة الدورى السبانى بعد عيد الفطر المبارك من خلال اختيار مجموعة من اللاعبين السابقين والمدربين الشباب للسفر إلى إسبانيا للخضوع للمعايشة والحصول على دورات تدريبية تمهيدا للاستعانة بهم فى الأجهزة الفنية للمنتخبات المصرية.

على صعيد مغاير، رفضت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، اقتراح سارة ساليمون مندوبة مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، باقامة الجمعية العمومية لمناقشة بنود اللائحة الجديدة يوم 20 يونيو المقبل، وأكد أعضاء اللجنة لمندوبة الفيفا صعوبة اقامتها قبل 30 يونيو المقبل ، موضحين انه في حالة عقدها قبل 30 يونيو سيتم رفض اللائحة الجديدة نظرا لحضور جميع أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية وعددهم 225 ناديا وبالتالي سترفض الأندية فكرة تقليص عدد الجمعية العمومية ، أما بعد 30 يونيو وانتهاء السنة المالية سيكون من حق 95 ناديا فقط حضور الجمعية العمومية للجبلاية .

ووافقت مندوبة الفيفا علي وجهة نظر اعضاء اللجنة الخماسية في هذا الصدد ، كما وافقت على اقتراح اللجنة الخماسية بأن يكون منصب نائب رئيس اتحاد الكرة بالانتخاب وأن يتم التصويت عليه مباشرة من جانب الجمعية العمومية، بعدما كان يتم حسم المنصب قبل ذلك بالاتفاق الودى داخل مجلس الجبلاية فى أول اجتماع بعد الانتخاب، ويتم وفقا لأحد المعايير التى يتوافق عليها الأعضاء سواء الأعلى فى عدد الأصوات، أو الأكبر سنا، أو الأقدم فى اتحاد الكرة.

وأقرت مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بند "تضارب المصالح" فى لائحة اتحاد الكرة الجديدة التى يتم إعدادها حاليا بالتشاور مع أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى.. وتمسكت سارة ساليمون بتشكيل لجنة لفحص أوراق المرشحين، والتأكد من عدم وجود تضارب فى المصالح بين المرشح وتواجده فى اتحاد الكرة سواء فى العضوية أو على كرسى الرئاسة.