ساديو ماني: تعاقد ليفربول مع محمد صلاح ساعدني بهذه الطريقة

اعترف النجم السنغالي، ساديو ماني، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، أن تعاقد ناديه مع الدولي المصري محمد صلاح صيف 2017، جعله يخاف على مركزه الأساسي في التشكيلة، مما ساهم في ارتفاع مستواه بشكل كبير.

وكشف ماني، لصحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، أن الألماني يورجن كلوب، لم يخبره أن البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب بايرن

ميونيخ الألماني الحالي، سيرحل عن صفوف الفريق، حينما طلب منه التأكد من المشاركة بانتظام في التشكيلة الأساسية لليفربول بعد انضمام محمد صلاح إلى النادي الإنجليزي، قادما من روما الإيطالي.

وأوضح النجم السنغالي أنه سأل عن دوره في الفريق بعد انضمام

صلاح، فقال له الألماني إنه سيكون له دور بارز، لكنه لم يتطرق إلى الحديث عن رحيل كوتينيو.

وأضاف "قال لي كلوب أنه يثق بي وأني سألعب إلى حد الإرهاق، ومع ذك لقد قلت له أنني أريد أن ألعب".

وتابع: "كلوب قال إنه كان عليه أن يدير الفريق، ولقد كان في وقتها حقيقة أيضا، أن كوتينيو على وشك المغادرة ولم يرغب في إخباري بذلك في حينها".