بي إن سبورتس تختار معلق ديربي الرور “دورتموند وشالكه” في الدوري الألماني

أعلنت شبكة بي إن سبورتس القنوات التي ستنقل مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الألماني “البوندسليجا”، بالإضافة إلى معلق كل مباراة من مباريات المسابقة العائدة بعد غياب دام لمدة شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا، ولعل أبرزها بين “دورتموند وشالكه”.

وستُبث قمة مباريات يوم السبت 16-5-2020 بين “بوروسيا دورتموند وشالكه” على القناة الأولى beIN HD 1، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي” من كابينة التعليق الرئيسية في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان حفيظ دراجي ضمن المعلقين الأساسيين في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الإيطالي، ودوري أبطال أوروبا ودوري أبطال أفريقيا ودوري أبطال آسيا، وقليلاً ما كان يعلق على مباريات الدوري الفرنسي أو الدوري الألماني بسبب ضعف شعبيتهما.

لكن لا يوجد مفر أمام شبكة قنوات بي إن سبورتس من توزيع أهم معلقيها أمثال “عصام الشوالي ورؤوف خليف وعلي محمد علي ويوسف سيف وحفيظ دراجي” على مباريات الدوري الألماني الذي قرر تحدي فيروس كورونا ليصبح أول دوري في العالم يقرر العودة بعد فترة توقف طويلة.

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وستقام مباراة دورتموند وشالكه على ملعب سيجنال إدونا بارك، خلف الأبواب المغلقة (دون حضور جمهور)، في مشهد غير مسبوق بالنسبة للملعب الذي يتسع لأكثر من 78 ألفًا.

وسيدخل بوروسيا دورتموند المباراة بطموح الاقتراب بفارق نقطة واحدة من المتصدر بايرن ميونخ قبل أن يحل الأخير ضيفًا على يونيون برلين بعد غد الأحد.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الثاني برصيد 51 نقطة بفارق 4 نقاط عن البايرن، بينما يحتل شالكه المركز السادس برصيد 37 نقطة بفارق 12 نقطة واضحة عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.