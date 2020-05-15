علي محمد علي معلقًا على مباراة بايرن ميونخ القادمة في عودة الدوري الألماني

يفتتح المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي” مباريات بايرن ميونخ بعد عودة الدوري الألماني من إيقاف طويل دام لأكثر من شهرين، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

وسيواجه بايرن ميونخ صاحب المركز ال11 في جدول ترتيب البوندسليجا “يونيون برلين” على ملعب ستاديون آن دير ألتين فورشتيري، يوم الأحد 17-5-2020.

وتنطلق المباراة المرتقبة بين العملاق البافاري وفريق العاصمة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

وتنقل مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين، المؤجلة منذ 14-3-2020، على قناة سكاي سبورت الألمانية الأولى، بالاضافة إلى قناة بي إن سبورتس 6، المختصة في نقل مباريات الدوري الألماني.

يدخل بايرن ميونخ هذا اللقاء كمتصدر لجدول ترتيب الدوري الألماني البوندسليجا برصيد 55 نقطة بفارق أربع نقاط عن دورتموند الثاني، وبفارق خمس نقاط عن ريد بول لايبزيج الثالث، أما يونيون برلين فيحتل المركز الـ11 برصيد 30 نقطة بفارق سبع نقاط عن شالكه صاحب المركز السادس المؤهل لمسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

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وستكون مباراة بايرن ميونخ القادمة هي ثامن مباراة في الجولة الـ 26 من البوندسليجا، حيث ستقام في اليوم الثاني بعد العودة من توقف دام لمدة شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

وستلعب يوم السبت 16-5-2020 ما مجموعه 6 مباريات، أبرزهم بين دورتموند وشالكه في ديربي النهر على ملعب سيجنال إدونا بارك الذي سيشاهده العالم لأول مرة من دون جمهور.

موعد مباراة بايرن ميونخ القادمة في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

وفي اليوم التالي من الجولة الـ 26، ستقام المباراة السابعة بالجولة بين كولن وماينز في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينيتش، على ملعب الأول في غياب تميمة كولن الشهيرة “المعزة” كإجراء وقائي خوفًا من تعرضها لفيروس كورونا.

وبعد ساعات قليلة من لقاء كولن وماينز، سيبدأ اللقاء الثامن في الجولة بين يونيون برلين وبايرن ميونخ، على أن تختتم الجولة 26 بمباراة فيردر بريمن وباير ليفركوزن مساء يوم الاثنين 18-5-2020.