جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي “الأكثر تهديفًا في موسم واحد”

يتربع أسطورة نادي إيفرتون “ديكسي دين” على عرش أكثر مسجل للأهداف في موسم واحد بمسابقة الدوري الإنجليزي منذ عام 1888 حتى الآن، عندما سجل 60 هدفًا للفريق الملقب بـ “التوفيز” في موسم 1928/1927، والذي شهد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي على حساب هدرسفيلد تاون بفارق الأهداف.

ديكسي دين الذي توفى عام 1980، حاول تكرار نفس الإنجاز ومعادلة رصيد أهدافه بعد عدة سنوات، إلا أنه لم يتمكن من تسجيل أكثر من 44 هدفًا قاد بهم إيفرتون للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي بموسم 1932/1931 على حساب آرسنال.

ورغم غزارته التهديفية، لم يلعب ديكسي دين أكثر من 16 مباراة مع منتخب إنجلترا الأول، علمًا بأنه سجل خلالهم 18 هدفًا.

وأنهى اللاعب مسيرته الكروية مع نادي سليجو روفرز في دوري جمهورية آيرلندا عام 1940، ليكمل 17 عامًا في الملاعب من بعد تصعيده للفريق الأول لنادي ترانميري روفرز الإنجليزي عام 1923.

ويتبع ديكسي في قائمة أكثر مسجل للأهداف في موسم واحد بالدوري الانجليزي، لاعب نادي أستون فيلا في فترة الثلاثينات “توم وارنينج” الذي سجل 49 هدفًا لفريقه في موسم 1931/1930، وكانت تلك المرة الوحيدة التي يتوج فيها وارنينج بلقب هداف الدوري.

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ويحتل ديكسي دين المركز الثالث في قائمة أكثر مسجل للأهداف في موسم واحد برصيد 44 هدفًا، وخلفه ديف هاليدي مهاجم نادي سندرلاند في المركز الرابع برصيد 43 هدفًا سجلهم بموسم 1929/1928.

محاولة كول وشيرار

يبقى الثنائي الإنجليزي “آندي كول وآلان شيرار” الوحيدان اللذان حاولا تقليد المهاجمين القدامى للدوري الإنجليزي في العصر الحديث، فبعد تغيير اسم المسابقة إلى “الدوري الإنجليزي الممتاز أو البريميرليج” في فترة التسعينيات من القرن الماضي سجل كل منهما 34 هدفًا.

وسجل آندي كول 34 هدفًا في موسم 1994/1993 عندما كان بين صفوف نيوكاسل يونايتد، وفي الموسم التالي 1995/1994 كرر آلان شيرارد نفس الإنجاز بتسجيل 34 هدفًا لبلاكبيرن روفزز قاد بهم الفريق للتتويج بلقب البريميرليج على حساب مانشستر يونايتد.

لكن 34 هدفًا عدد قليل جدًا من الأهداف مقارنة بالأهداف التي سُجلت في السنوات الأولى من الدوري الإنجليزي مطلع ووسط القرن الـ 20، ولم يضمن لآندي كول أو شيرار مكانًا ضمن أفضل 15 هداف في موسم واحد منذ تأسيس المسابقة عام 1888.

والتالي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي “ أكثر مسجل للأهداف في موسم واحد “