وليد سليمان يرد على الغندور.. محاولة مغرضة للتقليل من أساطير الاهلي

دعم وليد سليمان صانع ألعاب الاهلي، وائل جمعة زميله السابق بالفريق، عقب الانتقادات التي تعرض لها من قبل خالد الغندور لاعب الزمالك السابق.
حاوي الأهلي رد على تصريحات الغندور، بوصلة مدح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، اثنى من خلالها على التاريخ المشرف الذي سطره وائل جمعة خلال مشواره في الملاعب.
وكان الغندور قد قلل من أهمية وائل جمعة مؤكدا أن كان لاعبا عاديا لا يمتلك امكانيات كبيرة، وقال أن البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الاهلي السابق لم يكن يحبه لهذا السبب.
ووجه وليد سليمان رسالة دعم لجمعة بعنوان “الصخرة التي تحطمت عليها احلام المهاجمين”، وقال سليمان أن تاريخ مدافع الاهلي والمنتخب السابق يفوق كل أندية أفريقيا، حيث نجح في الفوز مع الفريق الاحمر ب6 بطولات دوري أبطال أفريقيا وهو ما لم يحققه أي فريق سوى الاهلي.
وأضاف سليمان.. وائل جمعة فاز مع الاهلي ايضا ببطولة السوبر الأفريقي 6 مرات، وفاز ب8 بطولات دوري، و3 بطولات كأس مصر، و7 بطولات سوبر مصري، وبرونزية كأس العالم للأندية، كما فاز مع المنتخب الوطني ب3 بطولات أمم أفريقيا، وبطولة كأس العالم العسكرية مع المنتخب العسكري.
وأنهى صانع العاب الاهلي حديثه قائلا: “الحديث عن وائل جمعة ما هو إلا محاولة كالعادة من بعض المغرضين للتقليل من أساطير النادي الأهلي، ولكن يصطدموا بحائط والحائط هو التاريخ الذي لا يكذب، يا جبل ما يهزك ريح”.
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