محمد صلاح: رئيس الزمالك صديقي.. وفاروق جعفر “مؤذي”

قال محمد صلاح لاعب الزمالك السابق أن علاقته قوية بمرتضى منصور رئيس النادي، وأنه كان يتمنى الاستمرار في قيادة الفريق فترة اطول.

صلاح شدد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “أون تايم سبورت” على أنه تربطه صداقة مع مرتضى منصور رئيس النادي، مشيرا إلى أنه دائم التحدث معه وتقبل كلامه.

وأضاف مدرب الزمالك الأسبق أن هناك من يعبث دائما بعلاقته مع رئيس النادي، مشددا على أن هؤلاء لن ينجحوا في الوقيعة بينهما، وأنه سوف يسامح مرتضى منصور حتى لو “شتمه”.

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وأكد صلاح أنه نجح خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها تدريب الفريق، وقاده لتحقيق 6 انتصارات، مشيرا إلى أنه كان يتمنى الاستمرار لفترة أطول، مضيفا أنه يتمنى أن تسنح له الفرصة ليعود ويقود الزمالك مرة اخرى.

وفي سياق أخر أبدى صلاح استيائه من زميله السابق بالفريق فاروق جعفر، مؤكدا أنه يحترم تاريخه كلاعب، لكنه غير راض عن طريقة تعامله مع زملائه المدربين واصفا إياه بالشخص “المؤذي”.

وكان صلاح قد ساعد فاروق جعفر لاعب ومدرب الزمالك السابق في تدريب عدة أندية مثل بلدية المحلة والمصري البورسعيدي.