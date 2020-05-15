في اجتماعه مع فايلر.. الخطيب يطمئن على استعدادات الفريق

عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعًا عصر اليوم مع الثنائي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، و رينيه فايلر المدير الفني للفريق، لمناقشة العديد من الملفات.

الخطيب بحث مع سيد عبد الحفيظ وفايلر المرحلة النهائية من البرامج التدريبية التي يؤديها اللاعبون بمنازلهم في إطار رؤية المدير الفني، وذلك تحضيرًا للمرحلة المقبلة.

وقالت الصفحة الرسمية للنادي، أن عبدالحفيظ وفايلر قدما رؤيتهما الفنية والادارية وكيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والحفاظ على سلامة كل العناصر، حال استئناف التدريبات اذا قررت الجهات المعنية في الدولة ذلك.

وتوقف النشاط الكروي على الصعيد المحلي والقاري والعالمي على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث طالب الاهلي بضرورة استئناف مسابقة الدوري التي يتصدر الفريق ترتيبها وفق الاجراءات الاحترازية التي تقرها الجهات المعنية.

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كما ناقش الخطيب مع المدير الفني السويسري رؤيته لمجموعة اللاعبين الشباب، الذين يمكن الاستعانة بهم في الفريق الاول، حيث اكد فايلر متابعتهم طوال الفترة الماضية.

وكان فايلر قد قام بضم عدد من اللاعبين الشباب بالنادي لتدريبات الفريق الاول، مؤكدا تفاؤله بمستواهم الفني، مشيرا إلى أن هناك العديد منهم سيكون له دور مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وشهد اجتماع رئيس الاهلي بعبد الحفيظ وفايلر مناقشة كل التجهيزات الطبية للفريق وتأمين كل عناصر المنظومة بالتنسيق بين الجانب الاداري والفني والطبي، في ضوء اجراءات السلامة التي اقرتها منظمة الصحة العالمية.

وينتهي تعاقد رينيه فايلر مع الاهلي بنهاية الموسم الحالي، ويسعى النادي الاحمر للإبقاء على المدرب السويسري ليقود الفريق خلال الموسمين المقبلين، من جانبه ابدى فايلر مرونة في المفاوضات واقترب من التجديد والاستمرار مع الاهلي.