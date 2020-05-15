رياضة | "البرنس" يغرم نجم الأهلي 100 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر "البرنس" يغرم نجم الأهلي 100 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية محلية عن وجود حالة من الغضب الشديد في الأهلي بسبب صالح جمعة نجم الفريق وذلك بعد سخريته من المدير الفني للفريق السويسري رينيه فايلر.

وذكرت التقارير الصحفية أن صالح جمعة نشر صورة معدلة لإحدى مشاهد مسلسل "البرنس" وألمح من خلالها أنه تعرضه للظلم على يد فايلر.

وأوضحت التقارير الصحفية نقلاً عن مصدر مقرب من فايلر أن الصورة الساخرة التي قام صالح جمعة بنشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام أشعلت غضب المدير الفني السويسري ضد اللاعب.

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وأشارت التقارير الصحفية إلى أن فايلر طالب بمعاقبة صالح جمعه وهو ما استجاب له سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي.

وأفادت التقارير الصحفية بأن الصورة التي نشرها صالح جمعة جددت خلافه مع فايلر الذي يرفض تواجده في صفوف الفريق.

ونوهت التقارير الصحفية أن العقوبة على صالح جنعه تأتي في ظل رغبة فايلر في فرض مزيد من الانضباط داخل الفريق وعدم السماح بهز صورته أمام اللاعبين وجعله مادة للسخرية.

وأكدت التقارير الصحفية نقلاً من مصدر في الأهلي أن الغرامة التي تم توقيعها على صالح جمعة بلغت 100 ألف جنيه وذلك بسبب سخريته من فايلر المدير الفني للأهلي عبر مواقع التواصل الإجتماعي.