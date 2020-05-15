رياضة | باريس سان جيرمان يتحدى ريال مدريد وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يتحدى ريال مدريد وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان لا يشعر بالقلق بشأن مستقبل نجميه البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي على الرغم من رغبة كلا من برشلونة وريال مدريد في الحصول على خدماتهما في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن إدارة باريس سان جيرمان لن تعاني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من صداع رحيل نجمي الفريق.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن الإدارة الفرنسية قامت بواجبها وتمكنت من تحصين نجمها مبابي من الاهتمام المتواصل من جانب ريال مدريد.

Advertisements

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه بالنسبة لنيمار فإنه سيكون من الصعب على برشلونة دفع قيمته في ظل الأزمة الإقتصادية التي أحدثها تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن باريس سان جيرمان لا يمانع رحيل النجم البرازيلي إلى برشلونة وخير دليل عى ذلك في الصيف الماضي الذي شهد فشل الصفقة بفارق 20 مليون يورو فقط بينما يركز النادي الباريسي جهوده على الاحتفاظ بمبابي.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن باريس سان جيرمان يرحب بإمكانية الحصول على قيمة نيمار من برشلونة بالتقسيط لكنه واثق في صعوبة إتمام الصفقة في الصيف المقبل بسبب الأزمة الاقتصادية وحاجة النادي الكتالوني الماسة للتعاقد مع مهاجم صريح.