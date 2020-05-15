رياضة | الأهلي يتلقى أخبار سارة بشأن حمدي فتحي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتلقى أخبار سارة بشأن حمدي فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي من استعادة نجم الوسط حمدي فتحي للمشاركة فى التدريبات الجماعية مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

إصابة حمدي فتحي

Advertisements

قطع حمدي فتحي لاعب وسط فريق الأهلي شوطًا كبيرًا نحو الانتهاء من خوض برنامجه البدني والتأهيلي، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها بقطع في غضروف الركبة.

وتألق حمدي فتحي بقميص النادي الأهلي، خلال الفترة الماضية، إذ كان من أبرز العناصر في خط وسط الفريق ومنتخب مصر، قبل أن يتعرض للإصابة في معسكر الفراعنة تحت قيادة حسام البدري.