شكرا لقرائتكم فايلر يرفض رحيل بادجي من الأهلي فى الميركاتو الصيفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق السويسري ريينه فايلر المدير الفني للأهلي ملف رحيل السنغالي آليو بادجي مهاجم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي ، وأعلن المدير الفني أن بادجي مهاجم جيد وصاحب امكانيات فنية عالية يحتاجها الفريق لذا لا يمكن التفريط فيها خلال اصليف المقبل سواء من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي أخر أو بدعوى عدم ظهوره بشكل جيد خلال الفترة التى شارك فيها مع النادي قبل تجميد النشاط الرياضي جراء "جائحة" كورونا ويرى فايلر أن الفترة التي شارك فيها بادجي مع الأهلي لم تكن كافية لتفجير قدراته الهجومية خاصة وأنه إنضم للنادي في يناير الماضي من رابيد فينا النمساوي وكان يحتاج فترة أطول للإنسجام والتأقلم مع الفريق ،وشدد المدرب السويسري على أنه يثق في المهاجم السنغالي ويرفض رحيله في الصيف المقبل ، موضحاً أنه في حالة ضم لاعب أجنبي خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة سيكون الضحية هو الأنجولي جيرالدو الذي حصل على الضوء الأخضر من النادي للرحيل.

وأعلن المدير الفني للأهلي أن الرباعي الأجنبي في الفريق ، وهو التونسي على معلول والمالي آليو ديانج والنيجيري جونيور أجاي والسنغالى آليو بادجي لن يرحل عن القلعة الحمراء حالياً أما جيرالدو فسيرحل في حالة ضم لاعب أجنبي بدلاً منه كما رفض المدرب السويسري عودة المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق المُعار لنادي الإتفاق السعودي وطلب فايلر إستمرار إعارة آزارو أو عرضه للبيع في الصيف لأن الفريق ليس بحاجه له بدعوى أن طريقة لعبه لا تُناسب خطة فايلر.

من ناحية أخرى، تمنى السنغالى أليو بادجى، مواجهة الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا للانتقام والثأر ورد الاعتبار بعد الخسارة أمامهم وضياع لقب السوبر المصرى فى الإمارات ، وأضاف مهاجم النادى الأهلي، فى تصريحات للإعلامى أحمد شوبير، فى برنامج ملعب on time sport، على قناة on time sport1، شعرت بالإحباط بعد ضياع ضربة الجزاء والتسبب فى الخسارة أمام الزمالك فى السوبر، ولكننى أجيد تسديد ضربات الجزاء وما حدث أمام الزمالك كان سوء توفيق وغيرت رأيى فى آخر لحظة لأن دائما العبها على يسار الحارس.

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وأضاف مهاجم الأهلى، "فايلر طالبنى بالعمل جيدا ونسيان ما مضى، وأتمنى مواجهة الزمالك فى نهائى أفريقيا لأنى أعرف التاريخ جيدا وأتمنى الثأر منهم، علاوة على أن الأهلى لديه مواهب أكبر من الزمالك ونفسى أسجل هدف فى الزمالك، ولم أفهم هرب الزمالك فى الدورى وكان نفسى ألعب الديربي"، وتابع بادجى قائلا، "لم أشترط اللعب أساسى فى الأهلى والمنافسة فى صالح الجميع، وتعاقدت مع الأهلى لكى أتعلم والمشاركة تتطلب قتالا ومجهودا كبيرا وكفاحا ولم أضع شرطا للعب أساسيا والمنافسة فى صالح الجميع ولم اعرف وليد أزارو ولكن مروان لدية رؤية جيدة ولاعب كبير.

وأضاف بادجى، "قلبى كبير ويستوعب كل الناس، وفايلر نصحنى بالصبر فى البداية واستمع إلى كل نصائحه ولديه خبرات واسعة، مضيفا علاقتى ممتازة مع فايلر وساعدنى على تطوير أدائى فى الملعب، ولم أسمع من قبل أن فايلر غير مقتنع بقدراتى وسعيد جدا بالفوز على بيراميدز".