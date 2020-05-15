شكرا لقرائتكم كان متوترا للغاية.. اسماعيل يوسف يصف لحظات حسم صفقة عبد الله السعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف إسماعيل يوسف عضو مجلس الزمالك، شعور عبد الله السعيد فور توقيعه لنادي الزمالك في الموسم قبل الماضي.

وأكد اسماعيل يوسف خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2، أن عبد الله السعيد كان متوترا للغاية وبمجر أن لاحظت ذلك تحدثت معه وأخبرته إذا أراد التراجع، فنظل نحترمه وأنه لو وقع للنادي سيلقى دعماً كبيراً من صفوف القلعة البيضاء.

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واستبعد اسماعيل يوسف دخول الزمالك في مفاوضات مع سعد سمير لاعب النادي الأهلي، بعد رفع اسمه من قائمة الفريق الأحمر ليصبح لاعبا حرا، بالإضافة الى رمضان صبحي المعار من هدرسفيلد الانجليزي.