شكرا لقرائتكم الإسماعيلى: ديسابر السبب فى تجميد مفاوضات تمديد عقد عماد حمدى مع الدراويش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بمجلس ادارة النادى الاسماعيلى أن ناديه لم يتلقى عرض من بيراميدز للتعاقد مع عماد حمدى لاعب خط وسط الدراويش ، مؤكداً أن العرض الذى تلقاه اللاعب كان فى فترة وجود الفرنسى ديسابر مديراً فنياً لبيراميدز والذى يرتبط بعلاقة مع عماد حمدى منذ وجوده مديراً فنياً للإسماعيلى وكان معجب بقدرات اللاعب وطلب ضمه لبيراميدز ولكن مع رحيله انتهت الصفقة وشارك عماد حمدي في 10 مباريات ونجح في التسجيل مرة في الدوري.

وفى وقت سابق ، كشف مصدر بمجلس إدارة الإسماعيلى أن النادى أغلق صفحة تمديد تعاقد عماد حمدى، لاعب خط وسط الفريق، بسبب رفض اللاعب مناقشة مسئولى الدراويش فى هذا الملف وحسمه بشكل نهائى، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "فاتحنا اللاعب لتمديد تعاقده ورفض حسم الملف ما دفعنا لغلق هذه الصفحة لحين وضوح الرؤية بشكل كامل".

كما كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الاسماعيلى أن عماد حمدى لاعب خط وسط الفريق رفض محاولات إدارة الدراويش لتمديد تعاقده مع القلعة الصفراء، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" :"تحدثنا مع عماد حمدى لتمديد تعاقده مع النادى مثلما فعل أغلب زملاءه بالفريق قبل بداية الموسم الحالية ولكن اللاعب رفض مناقشة الأمر".

وأوضح المصدر أن إدارة النادى لديها استياء شديد من تصرفات عماد حمدى بعد تسربيه تصريحات تؤكد ارتباطه بعقد مستمر مع النادى لنهاية الموسم الجارى فقط .

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وقال نفس المصدر لـ "الخليج 365"، تصريحات عماد حمدى غير صحيحة، اللاعب يمتلك تعاقدا مع الإسماعيلى يمتد لموسمين ولو لديه رأى آخر فليتقدم بشكوى لاتحاد الكرة يتهمنا خلالها بتزوير عقده وإثبات ذلك بالمستندات حتى يمكنه الرحيل بنهاية الموسم مثلما يردد، مضيفاً اللاعب بات ينتهج سيناريو التمرد لإجبار النادى على الموافقة على رحيله بنهاية الموسم ".

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

وتولى الفرنسى ديديه جوميز المسئولية الفنية للفريق الأصفر فى يناير الماضى، قاد الفريق فى 9 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر واستطاع جوميز أن يحقق الفوز فى ثلاثة مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل الدراويش تحت قيادته عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلها.