ملف الخليج 365.. رفض المقاصة تتويج الأهلي بالدوري.. وتعطل صفقة الزمالك الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ (الخليج 365):
زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث اليوم الخميس:
أحمد غانم سلطان: كريسيانو وميسي لو انضما للزمالك أيامي لن يحققوا بطولات
تقارير: صفقة انتقال بن عيادة للزمالك تتعطل لسببين
الإسماعيلي يقيل صبري المنياوي من منصبه
إسماعيل يوسف يكشف كواليس توقيع السعيد للزمالك.. وتراجع فتحي
إسماعيل يوسف: من الصعب استكمال الدوري... والحرس كان متصدر 2011 ولم يتوج باللقب
أيمن أشرف يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك وسبب تراجعه عن الاعتزال
ليفربول يعلن وفاة طبيب سابق بالفريق
رئيس المقاصة: لا أنوي الترشح بانتخابات اتحاد الكرة رغم تعرضي لضغوط
المقاصة: ليس من العدل تتويج الأهلي بالدوري حال الإلغاء
شطة:"موال" نادي القرن قتل بحثاً.. والزمالك: سنلجأ للمحكمة الرياضية
الخليج 365 يكشف.. النني بخير بعد إصابات بيشكتاش بكورونا
محمد صلاح: فاروق جعفر أذى الزمالك.. وطلبت منعه من دخول النادي
الأهلي لمصراوي: لم نوقع عقوبة على صالح جمعة
مناقشة 3 ملفات.. تفاصيل اجتماع الخطيب مع فايلر وعبد الحفيظ
كلوب يتواجد في ميلوود تمهيدًا لعودة بريميرليج
بعد 4 سنوات.. كلاتنبرج يعترف: هدف راموس في نهائي أبطال 2016 جاء من تسلل
8 حالات جديدة.. كورونا يضرب صفوف بشكتاش
تقارير: مصير حسين السيد "معلق" مع الصفاقسي
يونايتد يُنشئ محطة لاختبار كورونا في موقف سيارات النادي
ابقوا في منازلكم وشاهدوا بوندسليجا.. مورينيو يوجه رسالة لمدربي بريميرليج
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